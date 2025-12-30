01:51 ()
Бёрнли - Ньюкасл Юнайтед 30 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 30-12-2025 21:30
Стадион: Тёрф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
30 Декабря 2025 года в 22:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 19-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
Бёрнли
Ньюкасл Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бёрнли - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 30 Декабря 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Тёрф Мур (Бернли, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бёрнли
Бёрнли
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1 Словакия вр Мартин Дубравка
18 Швеция зщ Яльмар Экдаль
12 Англия зщ Башир Хамфрис
2 Англия зщ Кайл Уокер
23 Бразилия зщ Лукас Пирес
29 Англия пз Джош Лорент
8 Франция пз Лесли Угочукву
16 Португалия пз Флорентину Луиш
10 Англия нп Маркус Эдвардс
27 Албания нп Армандо Броя
7 Дания нп Якоб Бруун Ларсен
32 Англия вр Аарон Рамсдейл
12 Германия зщ Малик Тшау
5 Швейцария зщ Фабиан Шер
3 Англия зщ Льюис Холл
67 Англия пз Льюис Майли
39 Бразилия пз Бруно Гимарайнс
8 Италия пз Сандро Тонали
10 Англия пз Энтони Гордон
41 Англия пз Джейкоб Рэмси
27 Германия нп Ник Вольтемаде
11 Англия нп Харви Барнс
Главные тренеры
Англия Скотт Паркер
Англия Эдди Хау
История личных встреч
06.12.2025 Англия — Премьер-лига 15-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 1Бёрнли
04.05.2024 Англия - Премьер-лига 36-й тур Бёрнли1 : 4Ньюкасл Юнайтед
30.09.2023 Англия - Премьер-лига 7-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 0Бёрнли
22.05.2022 Англия - Премьер-лига 38-й тур Бёрнли1 : 2Ньюкасл Юнайтед
04.12.2021 Англия - Премьер-лига 15-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 0Бёрнли
25.08.2021 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Ньюкасл Юнайтед0 : 0 3 : 4Бёрнли
11.04.2021 Англия - Премьер-лига 31-й тур Бёрнли1 : 2Ньюкасл Юнайтед
03.10.2020 Англия - Премьер-лига 4-й тур Ньюкасл Юнайтед3 : 1Бёрнли
29.02.2020 Англия - Премьер-лига 28-й тур Ньюкасл Юнайтед0 : 0Бёрнли
14.12.2019 Англия - Премьер-лига 17-й тур Бёрнли1 : 0Ньюкасл Юнайтед
27.12.2025 Англия — Премьер-лига 18-й тур Бёрнли0 : 0
20.12.2025 Англия — Премьер-лига 17-й тур 1 : 1Бёрнли
13.12.2025 Англия — Премьер-лига 16-й тур Бёрнли2 : 3
06.12.2025 Англия — Премьер-лига 15-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 1Бёрнли
03.12.2025 Англия — Премьер-лига 14-й тур Бёрнли0 : 1
26.12.2025 Англия — Премьер-лига 18-й тур 1 : 0Ньюкасл Юнайтед
20.12.2025 Англия — Премьер-лига 17-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 2
17.12.2025 Англия — Кубок лиги 1/4 финала Ньюкасл Юнайтед2 : 1
14.12.2025 Англия — Премьер-лига 16-й тур 1 : 0Ньюкасл Юнайтед
10.12.2025 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур 2 : 2Ньюкасл Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал1842
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити1840
3
Лига чемпионов
Астон Вилла1839
4
Лига чемпионов
Ливерпуль1832
5
Лига Европы
Челси1829
6 Манчестер Юнайтед1829
7 Сандерленд1828
8 Брентфорд1826
9 Кристал Пэлас1826
10 Фулхэм1826
11 Тоттенхэм Хотспур1825
12 Эвертон1825
13 Брайтон энд Хоув Альбион1824
14 Ньюкасл Юнайтед1823
15 Борнмут1822
16 Лидс Юнайтед1820
17 Ноттингем Форест1818
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед1813
19
Зона вылета
Бёрнли1812
20
Зона вылета
Вулверхэмптон182

