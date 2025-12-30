Бёрнли - Ньюкасл Юнайтед 30 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 30-12-2025 21:30
Стадион: Тёрф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
30 Декабря 2025 года в 22:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 19-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бёрнли - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 30 Декабря 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Тёрф Мур (Бернли, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бёрнли
Бёрнли
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
|1
|вр
|Мартин Дубравка
|18
|зщ
|Яльмар Экдаль
|12
|зщ
|Башир Хамфрис
|2
|зщ
|Кайл Уокер
|23
|зщ
|Лукас Пирес
|29
|пз
|Джош Лорент
|8
|пз
|Лесли Угочукву
|16
|пз
|Флорентину Луиш
|10
|нп
|Маркус Эдвардс
|27
|нп
|Армандо Броя
|7
|нп
|Якоб Бруун Ларсен
|32
|вр
|Аарон Рамсдейл
|12
|зщ
|Малик Тшау
|5
|зщ
|Фабиан Шер
|3
|зщ
|Льюис Холл
|67
|пз
|Льюис Майли
|39
|пз
|Бруно Гимарайнс
|8
|пз
|Сандро Тонали
|10
|пз
|Энтони Гордон
|41
|пз
|Джейкоб Рэмси
|27
|нп
|Ник Вольтемаде
|11
|нп
|Харви Барнс
Главные тренеры
|Скотт Паркер
|Эдди Хау
История личных встреч
|06.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
|04.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|1 : 4
|30.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 0
|22.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 2
|04.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 0
|25.08.2021
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 0 3 : 4
|11.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 2
|03.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 1
|29.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 0
|14.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 0
|27.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 0
|20.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 1
|13.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 3
|06.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
|03.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 1
|26.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 0
|20.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 2
|17.12.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/4 финала
|2 : 1
|14.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 0
|10.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|18
|42
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|18
|40
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|18
|39
| 4
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|18
|32
| 5
Лига Европы
|Челси
|18
|29
|6
|Манчестер Юнайтед
|18
|29
|7
|Сандерленд
|18
|28
|8
|Брентфорд
|18
|26
|9
|Кристал Пэлас
|18
|26
|10
|Фулхэм
|18
|26
|11
|Тоттенхэм Хотспур
|18
|25
|12
|Эвертон
|18
|25
|13
|Брайтон энд Хоув Альбион
|18
|24
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|18
|23
|15
|Борнмут
|18
|22
|16
|Лидс Юнайтед
|18
|20
|17
|Ноттингем Форест
|18
|18
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|18
|13
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|18
|12
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|18
|2