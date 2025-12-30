01:51 ()
Бенин - Сенегал 30 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 30-12-2025 21:00
Стадион: Стад Ибн-Батута (Tangier, Марокко), вместимость: 65000
30 Декабря 2025 года в 22:00 (+03:00). Кубок африканских наций, Группа D. 3-й тур
Бенин
Сенегал

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенин - Сенегал, которое состоится 30 Декабря 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, Группа D. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Стад Ибн-Батута (Tangier, Марокко). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бенин
Сенегал
1 Бенин вр Марсель Данджину
3 Бенин зщ Тамиму Уору
6 Бенин зщ Оливье Вердон
13 Бенин зщ Мохамед Тижани
5 Бенин зщ Йоан Рош
19 Бенин пз Дуко Додо
15 Бенин пз Сесси Д'Алмейда
8 Бенин пз Хассан Имуран
10 Бенин нп Айегун Тосин
9 Бенин нп Стив Мунье
18 Бенин нп Джуниор Олаитан
16 Сенегал вр Эдуард Менди
15 Сенегал зщ Крепен Диатта
3 Сенегал зщ Калиду Кулибали
19 Сенегал зщ Мусса Ньякате
14 Сенегал зщ Исмаил Якобс
5 Сенегал пз Идрисса Гейе
26 Сенегал пз Пап Гейе
10 Сенегал пз Садио Мане
27 Франция нп Ибрагим Мбайе
13 Сенегал нп Илиман Ндиайе
11 Сенегал нп Николас Джексон
Главные тренеры
Германия Гернот Рор
Сенегал Пап Тьяв
История личных встреч
26.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Сенегал1 : 0Бенин
10.07.2019 Кубок африканских наций 1/4 финала Сенегал1 : 0Бенин
27.12.2025 Кубок африканских наций Группа D. 2-й тур Бенин1 : 0
23.12.2025 Кубок африканских наций Группа D. 1-й тур 1 : 0Бенин
18.11.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Бенин0 : 3
14.10.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа C. 10-й тур 4 : 0Бенин
10.10.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа C. 9-й тур 0 : 1Бенин
27.12.2025 Кубок африканских наций Группа D. 2-й тур Сенегал1 : 1
23.12.2025 Кубок африканских наций Группа D. 1-й тур Сенегал3 : 0
18.11.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 0 : 8Сенегал
15.11.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 2 : 0Сенегал
14.10.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа B. 10-й тур Сенегал4 : 0
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/8 финала
Марокко24
2
1/8 финала
Мали22
3
1/8 финала - возможный выход
Замбия22
4 Коморские острова21
Группа B
КомандаИО
1
1/8 финала
Египет37
2
1/8 финала
ЮАР36
3
1/8 финала - возможный выход
Ангола32
4 Зимбабве31
Группа C
КомандаИО
1
1/8 финала
Нигерия26
2
1/8 финала
Тунис23
3
1/8 финала - возможный выход
Танзания21
4 Уганда21
Группа D
КомандаИО
1
1/8 финала
Сенегал24
2
1/8 финала
ДР Конго24
3
1/8 финала - возможный выход
Бенин23
4 Ботсвана20
Группа E
КомандаИО
1
1/8 финала
Алжир26
2
1/8 финала
Буркина-Фасо23
3
1/8 финала - возможный выход
Судан23
4 Экваториальная Гвинея20
Группа F
КомандаИО
1
1/8 финала
Камерун24
2
1/8 финала
Кот-д'Ивуар24
3
1/8 финала - возможный выход
Мозамбик23
4 Габон20

