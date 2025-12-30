Бенин - Сенегал 30 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 30-12-2025 21:00
Стадион: Стад Ибн-Батута (Tangier, Марокко), вместимость: 65000
30 Декабря 2025 года в 22:00 (+03:00). Кубок африканских наций, Группа D. 3-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенин - Сенегал, которое состоится 30 Декабря 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, Группа D. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Стад Ибн-Батута (Tangier, Марокко). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бенин
Сенегал
|1
|вр
|Марсель Данджину
|3
|зщ
|Тамиму Уору
|6
|зщ
|Оливье Вердон
|13
|зщ
|Мохамед Тижани
|5
|зщ
|Йоан Рош
|19
|пз
|Дуко Додо
|15
|пз
|Сесси Д'Алмейда
|8
|пз
|Хассан Имуран
|10
|нп
|Айегун Тосин
|9
|нп
|Стив Мунье
|18
|нп
|Джуниор Олаитан
|16
|вр
|Эдуард Менди
|15
|зщ
|Крепен Диатта
|3
|зщ
|Калиду Кулибали
|19
|зщ
|Мусса Ньякате
|14
|зщ
|Исмаил Якобс
|5
|пз
|Идрисса Гейе
|26
|пз
|Пап Гейе
|10
|пз
|Садио Мане
|27
|нп
|Ибрагим Мбайе
|13
|нп
|Илиман Ндиайе
|11
|нп
|Николас Джексон
Главные тренеры
|Гернот Рор
|Пап Тьяв
История личных встреч
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|1 : 0
|10.07.2019
|Кубок африканских наций
|1/4 финала
|1 : 0
|27.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа D. 2-й тур
|1 : 0
|23.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа D. 1-й тур
|1 : 0
|18.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|0 : 3
|14.10.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа C. 10-й тур
|4 : 0
|10.10.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа C. 9-й тур
|0 : 1
|27.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа D. 2-й тур
|1 : 1
|23.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа D. 1-й тур
|3 : 0
|18.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|0 : 8
|15.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|14.10.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа B. 10-й тур
|4 : 0
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Марокко
|2
|4
| 2
1/8 финала
|Мали
|2
|2
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Замбия
|2
|2
|4
|Коморские острова
|2
|1
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Египет
|3
|7
| 2
1/8 финала
|ЮАР
|3
|6
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Ангола
|3
|2
|4
|Зимбабве
|3
|1
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Нигерия
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Тунис
|2
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Танзания
|2
|1
|4
|Уганда
|2
|1
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Сенегал
|2
|4
| 2
1/8 финала
|ДР Конго
|2
|4
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Бенин
|2
|3
|4
|Ботсвана
|2
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Алжир
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Буркина-Фасо
|2
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Судан
|2
|3
|4
|Экваториальная Гвинея
|2
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Камерун
|2
|4
| 2
1/8 финала
|Кот-д'Ивуар
|2
|4
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Мозамбик
|2
|3
|4
|Габон
|2
|0