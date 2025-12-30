Аль-Иттифак - Аль-Наср 30 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 30-12-2025 19:30
30 Декабря 2025 года в 20:30 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 12-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Иттифак - Аль-Наср, которое состоится 30 Декабря 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 12-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аль-Иттифак
Эд-Даммам
Аль-Наср
Эр-Рияд
Главные тренеры
|Саад Аль-Шехри
|Жорже Жезуш
История личных встреч
|21.02.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|21-й тур
|2 : 3
|20.09.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|4-й тур
|0 : 3
|22.12.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|18-й тур
|3 : 1
|31.10.2023
|Кубок Короля
|1/8 финала
|1 : 0 ДВ
|14.08.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|1-й тур
|2 : 1
|25.12.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|11-й тур
|0 : 2
|22.11.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|9-й тур
|3 : 2
|08.11.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|8-й тур
|1 : 1
|31.10.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|7-й тур
|2 : 2
|24.10.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|6-й тур
|2 : 1
|27.12.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|11-й тур
|3 : 0
|24.12.2025
|Лига Чемпионов АФК 2
|Группа D. 6-й тур
|5 : 1
|26.11.2025
|Лига Чемпионов АФК 2
|Группа D. 5-й тур
|0 : 4
|23.11.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|9-й тур
|4 : 1
|08.11.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|8-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Наср
|10
|30
| 2
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Таавун
|11
|28
| 3
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Хиляль
|10
|26
|4
|Аль-Ахли
|10
|19
|5
|Аль-Кадисия
|10
|18
|6
|Аль-Иттихад
|10
|17
|7
|Неом
|10
|17
|8
|Аль-Иттифак
|10
|15
|9
|Аль-Халидж
|11
|14
|10
|Аль-Хазм
|11
|13
|11
|Аль-Фейха
|10
|12
|12
|Аль-Фатех
|11
|11
|13
|Аль-Холуд
|10
|9
|14
|Аль-Шабаб
|10
|8
|15
|Эр-Рияд
|11
|8
| 16
Зона вылета
|Дамак
|10
|6
| 17
Зона вылета
|Аль-Охдуд
|10
|5
| 18
Зона вылета
|Аль-Наджма
|11
|1