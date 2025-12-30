01:52 ()
Аль-Иттифак - Аль-Наср 30 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 30-12-2025 19:30
30 Декабря 2025 года в 20:30 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 12-й тур
Аль-Иттифак
Аль-Наср

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Иттифак - Аль-Наср, которое состоится 30 Декабря 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 12-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Иттифак
Эд-Даммам
Аль-Наср
Эр-Рияд
Главные тренеры
Саудовская Аравия Саад Аль-Шехри
Португалия Жорже Жезуш
История личных встреч
21.02.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 21-й тур Аль-Наср2 : 3Аль-Иттифак
20.09.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 4-й тур Аль-Иттифак0 : 3Аль-Наср
22.12.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 18-й тур Аль-Наср3 : 1Аль-Иттифак
31.10.2023 Кубок Короля 1/8 финала Аль-Наср1 : 0 ДВАль-Иттифак
14.08.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 1-й тур Аль-Иттифак2 : 1Аль-Наср
25.12.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 11-й тур 0 : 2Аль-Иттифак
22.11.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 9-й тур Аль-Иттифак3 : 2
08.11.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 8-й тур 1 : 1Аль-Иттифак
31.10.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 7-й тур Аль-Иттифак2 : 2
24.10.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 6-й тур 2 : 1Аль-Иттифак
27.12.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 11-й тур Аль-Наср3 : 0
24.12.2025 Лига Чемпионов АФК 2 Группа D. 6-й тур Аль-Наср5 : 1
26.11.2025 Лига Чемпионов АФК 2 Группа D. 5-й тур 0 : 4Аль-Наср
23.11.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 9-й тур Аль-Наср4 : 1
08.11.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 8-й тур 1 : 3Аль-Наср
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Наср1030
2
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Таавун1128
3
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Хиляль1026
4 Аль-Ахли1019
5 Аль-Кадисия1018
6 Аль-Иттихад1017
7 Неом1017
8 Аль-Иттифак1015
9 Аль-Халидж1114
10 Аль-Хазм1113
11 Аль-Фейха1012
12 Аль-Фатех1111
13 Аль-Холуд109
14 Аль-Шабаб108
15 Эр-Рияд118
16
Зона вылета
Дамак106
17
Зона вылета
Аль-Охдуд105
18
Зона вылета
Аль-Наджма111

