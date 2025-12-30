Переживший депрессию защитник «Барселоны» Араухо вновь приступил к тренировкам с командой

Дата публикации: 30-12-2025 01:25

Защитник каталонской "Барселоны" Рональд Араухо, который пропускал недавние матчи сине-гранатовых из-за психологических трудностей, вновь присоединился к команде и вернулся к тренировкам. На днях пресс-служба "Барселоны" поделилась в соцсети X фотографиями и видео с открытой тренировки с участием уругвайца. Это мероприятие посетило порядка шести тысяч болельщиков, которые тепло поддержали футболиста после его отсутствия.

Напомним, что психологические проблемы у Араухо возникли после матча Лиги чемпионов против "Челси", состоявшегося 25 ноября, когда защитник был удалён с поля. Тогда "Барселона" потерпела поражение с крупным счётом 0:3. После того момента Араухо пропустил семь подряд официальных встреч во всех турнирах. Клуб предоставил игроку специальный отпуск, чтобы тот мог восстановиться как физически, так и психологически.

Как сообщают испанские СМИ, во время этого отпуска защитник решил посетить святые места в Иерусалиме, надеясь обрести внутренний покой и восстановить душевное равновесие. По информации источников, поездка дала положительный эффект, и теперь Араухо готов вновь помогать "Барселоне" на поле.