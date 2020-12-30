01:52 ()
Свернуть список

Уганда - Нигерия 30 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 30-12-2025 18:00
Стадион: Фес (Фес, Марокко), вместимость: 45000
30 Декабря 2025 года в 19:00 (+03:00). Кубок африканских наций, Группа C. 3-й тур
Уганда
Нигерия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уганда - Нигерия, которое состоится 30 Декабря 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, Группа C. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Фес (Фес, Марокко). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Уганда
Нигерия
18 Уганда вр Денис Оньянго
5 Уганда зщ Тоби Сиббик
15 Уганда зщ Джордан Обита
23 Уганда зщ Azizi Abdul
12 Уганда зщ Баба Альхассан
4 Уганда пз Kenneth Semakula
21 Уганда пз Аллан Окелло
6 Уганда пз Бобоси Бьаруханга
7 Уганда пз Rogers Mato
10 Уганда пз Travis Mutyaba
22 Уганда пз Jude Ssemugabi
23 Нигерия вр Стэнли Нвабили
2 Нигерия зщ Брайт Осайи-Самуэль
6 Нигерия зщ Семи Аджайи
21 Нигерия зщ Кэлвин Бейсси
13 Нигерия зщ Бруно Оньемаечи
8 Нигерия пз Фрэнк Оньека
4 Нигерия пз Онинье Ндиди
17 Нигерия пз Алекс Айуоби
7 Нигерия пз Адемола Лукман
9 Нигерия нп Виктор Осимхен
22 Нигерия нп Акор Адамс
Главные тренеры
Бельгия Поль Пют
Мали Эрик Шелль
История личных встреч
20.11.2018 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Нигерия0 : 0Уганда
25.03.2015 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Нигерия0 : 1Уганда
27.12.2025 Кубок африканских наций Группа C. 2-й тур Уганда1 : 1
23.12.2025 Кубок африканских наций Группа C. 1-й тур 3 : 1Уганда
18.11.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 4 : 0Уганда
14.11.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Уганда2 : 1
14.10.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа G. 10-й тур 2 : 1Уганда
27.12.2025 Кубок африканских наций Группа C. 2-й тур Нигерия3 : 2
23.12.2025 Кубок африканских наций Группа C. 1-й тур Нигерия2 : 1
16.12.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 2 : 1Нигерия
16.11.2025 ЧМ-2026 — Африка 2-й раунд. Финал Нигерия1 : 1 3 : 4
13.11.2025 ЧМ-2026 — Африка 2-й раунд. 1/2 финала Нигерия4 : 1 ДВ
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/8 финала
Марокко24
2
1/8 финала
Мали22
3
1/8 финала - возможный выход
Замбия22
4 Коморские острова21
Группа B
КомандаИО
1
1/8 финала
Египет37
2
1/8 финала
ЮАР36
3
1/8 финала - возможный выход
Ангола32
4 Зимбабве31
Группа C
КомандаИО
1
1/8 финала
Нигерия26
2
1/8 финала
Тунис23
3
1/8 финала - возможный выход
Танзания21
4 Уганда21
Группа D
КомандаИО
1
1/8 финала
Сенегал24
2
1/8 финала
ДР Конго24
3
1/8 финала - возможный выход
Бенин23
4 Ботсвана20
Группа E
КомандаИО
1
1/8 финала
Алжир26
2
1/8 финала
Буркина-Фасо23
3
1/8 финала - возможный выход
Судан23
4 Экваториальная Гвинея20
Группа F
КомандаИО
1
1/8 финала
Камерун24
2
1/8 финала
Кот-д'Ивуар24
3
1/8 финала - возможный выход
Мозамбик23
4 Габон20

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close