Уганда - Нигерия 30 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 30-12-2025 18:00
Стадион: Фес (Фес, Марокко), вместимость: 45000
30 Декабря 2025 года в 19:00 (+03:00). Кубок африканских наций, Группа C. 3-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уганда - Нигерия, которое состоится 30 Декабря 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, Группа C. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Фес (Фес, Марокко). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Уганда
Нигерия
|18
|вр
|Денис Оньянго
|5
|зщ
|Тоби Сиббик
|15
|зщ
|Джордан Обита
|23
|зщ
|Azizi Abdul
|12
|зщ
|Баба Альхассан
|4
|пз
|Kenneth Semakula
|21
|пз
|Аллан Окелло
|6
|пз
|Бобоси Бьаруханга
|7
|пз
|Rogers Mato
|10
|пз
|Travis Mutyaba
|22
|пз
|Jude Ssemugabi
|23
|вр
|Стэнли Нвабили
|2
|зщ
|Брайт Осайи-Самуэль
|6
|зщ
|Семи Аджайи
|21
|зщ
|Кэлвин Бейсси
|13
|зщ
|Бруно Оньемаечи
|8
|пз
|Фрэнк Оньека
|4
|пз
|Онинье Ндиди
|17
|пз
|Алекс Айуоби
|7
|пз
|Адемола Лукман
|9
|нп
|Виктор Осимхен
|22
|нп
|Акор Адамс
Главные тренеры
|Поль Пют
|Эрик Шелль
История личных встреч
|20.11.2018
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|0 : 0
|25.03.2015
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|0 : 1
|27.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа C. 2-й тур
|1 : 1
|23.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа C. 1-й тур
|3 : 1
|18.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|14.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|14.10.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа G. 10-й тур
|2 : 1
|27.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа C. 2-й тур
|3 : 2
|23.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа C. 1-й тур
|2 : 1
|16.12.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|16.11.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|2-й раунд. Финал
|1 : 1 3 : 4
|13.11.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|2-й раунд. 1/2 финала
|4 : 1 ДВ
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Марокко
|2
|4
| 2
1/8 финала
|Мали
|2
|2
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Замбия
|2
|2
|4
|Коморские острова
|2
|1
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Египет
|3
|7
| 2
1/8 финала
|ЮАР
|3
|6
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Ангола
|3
|2
|4
|Зимбабве
|3
|1
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Нигерия
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Тунис
|2
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Танзания
|2
|1
|4
|Уганда
|2
|1
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Сенегал
|2
|4
| 2
1/8 финала
|ДР Конго
|2
|4
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Бенин
|2
|3
|4
|Ботсвана
|2
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Алжир
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Буркина-Фасо
|2
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Судан
|2
|3
|4
|Экваториальная Гвинея
|2
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Камерун
|2
|4
| 2
1/8 финала
|Кот-д'Ивуар
|2
|4
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Мозамбик
|2
|3
|4
|Габон
|2
|0