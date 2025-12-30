«Рома» одержала победу над «Дженоа» в матче 17-го тура Серии А

Дата публикации: 30-12-2025 01:20

Завершился матч 17-го тура чемпионата Италии по футболу, где на поле сошлись команды "Рома" и "Дженоа". Победу в этом противостоянии одержала столичная "Рома" - по итогам встречи на родном "Олимпико" римляне оказались сильнее соперника со счетом 3:1. Главным арбитром матча выступил Марко Ди Белло из Бриндизи, который уверенно контролировал события на поле.

Уже в самом начале встречи, на 14-й минуте, Матиас Соуле поразил ворота соперника и открыл счет. Не прошло и пяти минут, как Ману Коне удвоил преимущество "Ромы", забив точный мяч на 19-й минуте. Продолжил успех хозяев Эван Фергюсон, который на 31-й минуте сделал счет 3:0 в пользу своей команды, обеспечив комфортное преимущество римлянам еще до перерыва. Гости из Генуи смогли отличиться только под самый занавес матча - Джефф Эхатор сумел отквитать один мяч на 87-й минуте, но это не повлияло на исход игры.

Благодаря этой уверенной победе "Рома" укрепила свои позиции в турнирной таблице: теперь у коллектива 33 очка и четвертое место среди участников Серии А. Для "Дженоа" ситуация менее радужная: команда с 14 баллами располагается в нижней части таблицы на 17-й строчке и рискует впоследствии бороться за сохранение прописки в высшем дивизионе.