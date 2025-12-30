Ноттингем Форест - Эвертон 30 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 30-12-2025 21:30
Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30576
30 Декабря 2025 года в 22:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 19-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Эвертон, которое состоится 30 Декабря 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем
Эвертон
Ливерпуль
|13
|вр
|Джон Виктор
|37
|зщ
|Николо Савона
|31
|зщ
|Никола Миленкович
|5
|зщ
|Мурилло
|3
|зщ
|Неко Уильямс
|16
|пз
|Николас Домингес
|21
|пз
|Омари Хатчинсон
|10
|пз
|Морган Гиббс-Уайт
|8
|пз
|Эллиот Андерсон
|7
|нп
|Каллум Хадсон-Одои
|19
|нп
|Игор Жезус
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|15
|зщ
|Джейк О'Брайен
|6
|зщ
|Джеймс Тарковски
|5
|зщ
|Майкл Кин
|16
|зщ
|Виталий Миколенко
|42
|пз
|Тим Айрогбунам
|37
|пз
|Джеймс Гарнер
|24
|пз
|Карлос Алькарас
|20
|нп
|Тайлер Диблинг
|7
|нп
|Дуайт Макнил
|9
|нп
|Бету
Главные тренеры
|Шон Дайч
|Дэвид Мойес
История личных встреч
|06.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 0
|12.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|32-й тур
|0 : 1
|29.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 2
|21.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|2 : 0
|02.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 1
|05.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 2
|20.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 1
|27.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 2
|22.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 0
|14.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|3 : 0
|11.12.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 2
|06.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 0
|27.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 0
|20.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 1
|13.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 0
|06.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 0
|02.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|18
|42
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|18
|40
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|18
|39
| 4
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|18
|32
| 5
Лига Европы
|Челси
|18
|29
|6
|Манчестер Юнайтед
|18
|29
|7
|Сандерленд
|18
|28
|8
|Брентфорд
|18
|26
|9
|Кристал Пэлас
|18
|26
|10
|Фулхэм
|18
|26
|11
|Тоттенхэм Хотспур
|18
|25
|12
|Эвертон
|18
|25
|13
|Брайтон энд Хоув Альбион
|18
|24
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|18
|23
|15
|Борнмут
|18
|22
|16
|Лидс Юнайтед
|18
|20
|17
|Ноттингем Форест
|18
|18
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|18
|13
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|18
|12
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|18
|2