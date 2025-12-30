01:51 ()
Ноттингем Форест - Эвертон 30 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 30-12-2025 21:30
Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30576
30 Декабря 2025 года в 22:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 19-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Ноттингем Форест
Эвертон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Эвертон, которое состоится 30 Декабря 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем
Эвертон
Ливерпуль
13 Бразилия вр Джон Виктор
37 Италия зщ Николо Савона
31 Сербия зщ Никола Миленкович
5 Бразилия зщ Мурилло
3 Уэльс зщ Неко Уильямс
16 Аргентина пз Николас Домингес
21 Англия пз Омари Хатчинсон
10 Англия пз Морган Гиббс-Уайт
8 Англия пз Эллиот Андерсон
7 Англия нп Каллум Хадсон-Одои
19 Бразилия нп Игор Жезус
1 Англия вр Джордан Пикфорд
15 Ирландия зщ Джейк О'Брайен
6 Англия зщ Джеймс Тарковски
5 Англия зщ Майкл Кин
16 Украина зщ Виталий Миколенко
42 Англия пз Тим Айрогбунам
37 Англия пз Джеймс Гарнер
24 Аргентина пз Карлос Алькарас
20 Англия нп Тайлер Диблинг
7 Англия нп Дуайт Макнил
9 Гвинея-Бисау нп Бету
Главные тренеры
Англия Шон Дайч
Шотландия Дэвид Мойес
История личных встреч
06.12.2025 Англия — Премьер-лига 15-й тур Эвертон3 : 0Ноттингем Форест
12.04.2025 Англия — Премьер-лига 32-й тур Ноттингем Форест0 : 1Эвертон
29.12.2024 Англия — Премьер-лига 19-й тур Эвертон0 : 2Ноттингем Форест
21.04.2024 Англия - Премьер-лига 34-й тур Эвертон2 : 0Ноттингем Форест
02.12.2023 Англия - Премьер-лига 14-й тур Ноттингем Форест0 : 1Эвертон
05.03.2023 Англия - Премьер-лига 26-й тур Ноттингем Форест2 : 2Эвертон
20.08.2022 Англия - Премьер-лига 3-й тур Эвертон1 : 1Ноттингем Форест
27.12.2025 Англия — Премьер-лига 18-й тур Ноттингем Форест1 : 2
22.12.2025 Англия — Премьер-лига 17-й тур 1 : 0Ноттингем Форест
14.12.2025 Англия — Премьер-лига 16-й тур Ноттингем Форест3 : 0
11.12.2025 Лига Европы Общий этап. 6-й тур 1 : 2Ноттингем Форест
06.12.2025 Англия — Премьер-лига 15-й тур Эвертон3 : 0Ноттингем Форест
27.12.2025 Англия — Премьер-лига 18-й тур 0 : 0Эвертон
20.12.2025 Англия — Премьер-лига 17-й тур Эвертон0 : 1
13.12.2025 Англия — Премьер-лига 16-й тур 2 : 0Эвертон
06.12.2025 Англия — Премьер-лига 15-й тур Эвертон3 : 0Ноттингем Форест
02.12.2025 Англия — Премьер-лига 14-й тур 0 : 1Эвертон
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал1842
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити1840
3
Лига чемпионов
Астон Вилла1839
4
Лига чемпионов
Ливерпуль1832
5
Лига Европы
Челси1829
6 Манчестер Юнайтед1829
7 Сандерленд1828
8 Брентфорд1826
9 Кристал Пэлас1826
10 Фулхэм1826
11 Тоттенхэм Хотспур1825
12 Эвертон1825
13 Брайтон энд Хоув Альбион1824
14 Ньюкасл Юнайтед1823
15 Борнмут1822
16 Лидс Юнайтед1820
17 Ноттингем Форест1818
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед1813
19
Зона вылета
Бёрнли1812
20
Зона вылета
Вулверхэмптон182

