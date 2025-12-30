Из-за болезни Захарян не участвовал в тренировке «Реал Сосьедад»

Дата публикации: 30-12-2025 01:24

Российский полузащитник клуба «Реал Сосьедад» Арсен Захарян был вынужден пропустить недавнюю командную тренировку из-за болезни. По информации издания Mundo Deportivo, у футболиста диагностирован грипп, и поэтому он временно не может принимать участие в общей работе на поле. Это обстоятельство заставило тренерский штаб принять решение перевести игрока на индивидуальный режим подготовки.

В понедельник баскский клуб провёл первую тренировку под руководством нового главного тренера Пеллегрино Матараццо. В то время как вся команда занималась на футбольном поле, Арсен Захарян присутствовал на клубной тренировочной базе, но вместо стандартных упражнений он занимался самостоятельно в тренажёрном зале, чтобы не заразить других игроков. По предварительным данным, уже во вторник футболист может вернуться к работе в общей группе, если его самочувствие улучшится и позволит тренироваться наравне с партнёрами.

В текущем сезоне Арсен Захарян принял участие в 14 матчах за «Реал Сосьедад» и отметился одним забитым мячом. Сейчас баскская команда занимает 16-е место в турнирной таблице испанской Ла Лиги и ведёт борьбу за более высокие позиции, рассчитывая на вклад российского полузащитника в оставшихся матчах сезона. Ожидается, что Захарян восстановится и уже скоро сможет вновь помочь своей команде на поле.