В «Жироне» ответили на слухи о возможном переходе тер Штегена из «Барселоны»

Дата публикации: 30-12-2025 15:52

Главный тренер Жироны Мичел Санчес высказался по поводу слухов, связанных с возможным переходом вратаря Барселоны Марка-Андре тер Штегена в команду. В последние дни в прессе активно обсуждается вероятность того, что опытный немецкий голкипер может сменить клуб уже в ближайшее трансферное окно.

- Насколько реален вариант с приходом тер Штегена в Жирону?

- Это футболист высочайшего класса. Любой тренер мечтал бы видеть такого стража ворот в своём составе, - заявил Мичел. Его слова приводит известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.

Кроме Жироны, интерес к Марку-Андре тер Штегену проявляет и английская команда Астон Вилла. Согласно сообщениям источников, руководство Жироны активно работает над возможным трансфером немецкого вратаря и прикладывает максимум усилий, чтобы оформить переход уже зимой. Слухи о грядущем переходе вызвали много обсуждений среди болельщиков, которые надеются увидеть столь известного игрока в составе своего клуба. Однако, на данный момент нет официального подтверждения возможного трансфера, и судьба футболиста остаётся предметом догадок и обсуждений в футбольных кругах.