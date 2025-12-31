«Барселона» побила рекорд результативности за год среди клубов, не имевших в составе Месси или Роналду

Дата публикации: 31-12-2025 18:48

Каталонский клуб «Барселона» установил новый рекорд по количеству забитых мячей за календарный год в чемпионате Испании. В 2025 году сине-гранатовые отправили в ворота соперников 169 голов, учитывая автоголы, что стало лучшим результатом за всю историю турнира среди команд без участия легендарных форвардов Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Согласно данным Opta Sport, еще ни одна команда Ла Лиги не демонстрировала такой высокой результативности за один год, если не учитывать составы, в которых выступали Месси и Роналду, непревзойденные бомбардиры современности. До сих пор именно команды с участием этих звездных нападающих удерживали подобные рекорды по количеству забитых мячей за год.

Напомним, Лионель Месси защищал цвета «Барселоны» с 2003 по 2021 год, после чего покинул клуб и перебрался во французский «ПСЖ». Криштиану Роналду представлял мадридский «Реал» с 2009 по 2018 год, а затем продолжил свою карьеру в итальянском «Ювентусе». Этот рекорд Барселоны свидетельствует о высокой атакующей мощи команды даже без присутствия таких выдающихся футболистов, как Месси и Роналду.