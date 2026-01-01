Жозе Моуринью готов возглавить «Челси», если клуб предложит ему вернуться

Дата публикации: 01-01-2026 17:05

Главный тренер "Бенфики" Жозе Моуринью выразил готовность вновь встать у руля "Челси", если руководство лондонской команды обратится к нему с таким предложением. Как сообщается в социальной сети X изданием Indykaila News, португальский специалист по-прежнему очень тепло относится к "Челси" и считает этот клуб своей настоящей любовью. Он не скрывает желания снова занять пост главного тренера "синих" и вернуться на "Стэмфорд Бридж". Однако, по данным источника, руководство лондонцев может не проявить должного интереса к кандидатуре Моуринью - "Челси" рассматривает вариант назначения более современного тренера, соответствующего новому курсу развития клуба.

Напомним, Жозе Моуринью уже дважды работал в "Челси" - в первый раз с 2004 по 2007 год, а затем вернулся в команду с 2013 по 2015 год, выиграв с ней несколько крупных трофеев.

Сейчас после 19 туров текущего сезона английской Премьер-лиги "Челси" располагается на пятом месте в таблице. У команды 30 очков, и она отстает на 15 баллов от лидирующего "Арсенала", что говорит о сложной борьбе за попадание в Лигу чемпионов и предъявляет новые требования к руководству и тренерскому штабу.