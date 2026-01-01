Определён самый высокий ценник на полузащитника в мировом футболе

Дата публикации: 01-01-2026 23:32

Известный интернет-ресурс Transfermarkt опубликовал обновлённый рейтинг самых дорогих полузащитников мира по состоянию на сегодняшний день. Согласно данным портала, первое место в списке занимает полузащитник мадридского "Реала" и сборной Англии Джуд Беллингем. Возраст футболиста — 22 года, а его рыночная стоимость оценивается в 160 миллионов евро.

На втором месте расположился 23-летний испанский футболист Педри, выступающий за "Барселону". Его трансферная стоимость составляет 140 миллионов евро, что ставит его в непосредственную близость к лидеру рейтинга.

Третью строчку рейтинга занимает 22-летний Джамал Мусиала из мюнхенской "Баварии" с оценкой в 130 миллионов евро. Этот молодой талант уже демонстрирует высокий уровень игры на европейской арене.

В продолжение списка следуют сразу три футболиста, каждый из которых имеет оценку в 120 миллионов евро: Коул Палмер из "Челси", Деклан Райс, представляющий "Арсенал", и Федерико Вальверде, играющий за "Реал". Эти игроки также считаются одними из самых перспективных и важных полузащитников в современном футболе.

Данный рейтинг отражает текущие тенденции в футбольном мире, где молодые и талантливые игроки получают всё более высокие оценки на трансферном рынке благодаря своим выдающимся навыкам и потенциалу для развития. Такой анализ полезен не только для фанатов спорта, но и для специалистов, занимающихся управлением клубов и планированием трансферных сделок.