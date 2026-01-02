15:22 ()
Моуриньо признал украинского футболиста лучшим в турецкой лиге

Дата публикации: 02-01-2026 14:15

 

Жозе Моуриньо выразил высокую оценку Арсению Батагову, назвав его лучшим центральным защитником, выступающим в турецкой Суперлиге. Об этом сообщил журналист Зеки Узундурукан.

Главный тренер «Бенфики» так отозвался о Батагове:

«Лучший центральный защитник, которого я когда-либо видел в Турции».

В то же время сообщается, что португальский клуб готов заплатить за футболиста 25 миллионов евро, в то время как «Трабзонспор», нынешний клуб защитника, ожидает получить не менее 40 миллионов.

В этом сезоне Арсений провел за «бордово-синих» 18 матчей и сделал два результативных паса во всех официальных соревнованиях.

Ранее появлялась информация, что Батагов уже определился с клубом, в котором намерен продолжить свою карьеру, хотя официального подтверждения пока нет.

Динамика переговоров по трансферу и дальнейшие планы игрока вызывают интерес у болельщиков и экспертов футбола. Очевидно, что талантливый защитник продолжает привлекать внимание сильнейших клубов Европы.

