Иностранный футбольный клуб вступил в переговоры с Суркисом по трансферу игрока Динамо

Форвард киевского "Динамо" и молодежной сборной Румынии U-21 Владислав Бленуце может покинуть чемпионат Украины в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает портал Fanatik.ro.

Интерес к 23-летнему футболисту проявляет столичное "Динамо" из Бухареста, которое планирует подписать игрока на правах аренды. В данный момент руководство румынского клуба ведет непосредственные переговоры с президентом киевского "Динамо" Игорем Суркисом.

Основным затруднением остаётся срок аренды. Киевский клуб готов отпустить Бленуце на полгода, тогда как румынская сторона настаивает на годичной аренде с опцией выкупа контракта.

"Пока окончательного соглашения не достигнуто, переговоры продолжаются. Они проходят на очень высоком уровне, и возвращение Владислава в Румынию рассматривается как вполне реальная возможность", – прокомментировал источник.

В текущем сезоне Бленуце провел 10 матчей во всех турнирах, забив один мяч. Контракт форварда с "Динамо" действует до июня 2030 года, а его рыночная стоимость оценивается примерно в 1,5 миллиона евро.

Стоит отметить, что подобный трансфер может выгодно сказаться на игровой практике футболиста, предоставив ему больше игрового времени и возможность раскрыться на новом уровне. Если удастся согласовать все условия, то Бленуце сможет получить ценный опыт в Румынии и вернуться в Киев более сильным игроком.