«Интер» одержал победу над «Болоньей» в 18-м туре чемпионата Италии

Дата публикации: 05-01-2026 01:40

Состоялся матч 18-го тура чемпионата Италии по футболу сезона-2025/2026, в котором встречались «Интер» и «Болонья». Победу в этой встрече со счётом 3:1 одержали футболисты миланского клуба. Прошёл поединок на знаменитом стадионе «Сан-Сиро» (официальное название - «Джузеппе Меацца») в Милане. В качестве главного судьи игры выступал Марко Гуида, представляющий город Торре-Аннунциата.

На 39-й минуте матча полузащитник «Интера» Пётр Зелиньски открыл счёт, обеспечив своей команде важное преимущество. Во втором тайме, на 48-й минуте, Лаутаро Мартинес удвоил преимущество хозяев, забив красивый гол, а на 74-й минуте Маркус Тюрам окончательно похоронил надежды гостей, отправив в ворота «Болоньи» третий мяч. Лишь за семь минут до конца игры, на 83-й минуте, нападающий «Болоньи» Сантьяго Кастро смог отыграть один мяч, немного подсластив горечь поражения своей команды.

Этот результат позволил «Интеру» набрать 39 очков и остаться на первой строчке турнирной таблицы итальянской Серии А. «Болонья» после 18 туров располагается на седьмом месте, имея в своём активе 26 очков. Таким образом, миланцы уверенно продолжают борьбу за чемпионский титул, а «Болонья» сохраняет свои шансы на попадание в еврокубки, но нуждается в стабильных результатах в следующих матчах.