Энцо Фернандес высказался об уходе Марески из «Челси» после матча с «Манчестер Сити»

Дата публикации: 05-01-2026 11:18

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес поделился своими впечатлениями после ничьей с «Манчестер Сити» (1:1), а также прокомментировал уход с поста главного тренера команды Энцо Марески.

«Эта неделя была достаточно сложной для всей команды, - отметил Фернандес. - Несмотря на трудности, мы довольны тем, как проявили себя сегодня на поле. Конечно, увольнение Энцо Марески стало для нас очень тяжёлым ударом. Он действительно отличный тренер и прекрасный человек, и мне жаль, что обстоятельства сложились именно так. Но футбол часто непредсказуем, и иногда приходится сталкиваться с такими моментами. Сейчас для нас главное - сохранять сплочённость и двигаться вперёд», - приводит слова полузащитника Sky Sports.

Стоит напомнить, что именно Фернандес стал автором важного гола, который позволил «Челси» избежать поражения в матче против «Манчестер Сити». Аргентинский хавбек замкнул опасный прострел уже в компенсированное к основному времени второго тайма и подарил команде одно очко в непростом поединке.