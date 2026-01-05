Каррагер раскритиковал работу Аморима в «Манчестер Юнайтед»: «Еле соответствует уровню»

Дата публикации: 05-01-2026 11:19

Бывший защитник Ливерпуля и ныне популярный футбольный эксперт Джейми Каррагер высказался по поводу работы главного тренера Манчестер Юнайтед Рубена Аморима после ничейного результата с Лидсом в рамках чемпионата Англии.

По мнению Каррагера, у Аморима нет веских причин критиковать людей, которые доверили ему руководство клубом, ведь, по словам эксперта, тренер пока еще не показал себя с лучшей стороны на этом уровне. Каррагер подчеркнул, что Аморим в данный момент недостаточно квалифицирован, чтобы занимать столь ответственную позицию и оставлять за собой пост главного тренера Манчестер Юнайтед. В своих рассуждениях Каррагер отметил, что португалец в лучшем случае пока лишь приближается к минимально допустимому уровню тренера Премьер-лиги.

Каррагер отметил, что в какой-то момент казалось, будто Аморим нашел эффективную схему с четырьмя защитниками, однако в недавнем матче против Вулверхэмптона он неожиданно возвратился к системе с пятью игроками обороны - и этот эксперимент, по мнению эксперта, стал настоящей неудачей сезона для команды.

На данный момент Манчестер Юнайтед находится на шестой строчке в турнирной таблице АПЛ с 31 набранным очком.