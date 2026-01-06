Рома одолела Лечче в матче Серии А, голами отличились Фергюсон и Довбик

Дата публикации: 06-01-2026 21:58

Состоялся матч 19-го тура чемпионата Италии по футболу среди команд Серии А сезона 2025-2026 годов, в котором встретились «Лечче» и «Рома». Игра прошла на стадионе «Этторе Джардиньеро - Виа Дель Маре» в Лечче. Главным судьей встречи выступал Юан Лука Сакки. Победу со счетом 2:0 одержали гости из Рима, продемонстрировав уверенную игру и реализовав свои моменты.

Уже на 14-й минуте римляне открыли счет: форвард «Ромы» Эван Фергюсон отличился после точной передачи аргентинского полузащитника Пауло Дибалы. Во втором тайме, на 71-й минуте, нападающий сборной Украины Артем Довбик удвоил преимущество своей команды, забив еще один мяч в ворота хозяев поля. Оба мяча стали итогом слаженной командной работы и грамотных тактических действий римлян.

Благодаря этой победе «Рома» достигла отметки в 36 очков после 19 сыгранных туров и поднялась на четвертую строку в турнирной таблице Серии А. Разрыв от лидера составляет всего три очка, а находящиеся выше «Интер», «Милан» и «Наполи» имеют по два матча в запасе. В то же время «Лечче», заработавший 17 очков, занимает 16-е место в чемпионате и продолжает борьбу за сохранение прописки в элите итальянского футбола.