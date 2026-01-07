Неймар подписал новый контракт с «Сантосом»

Дата публикации: 07-01-2026 12:15

Бразильский клуб «Сантос» на своём официальном сайте сообщил о продлении контракта с фланговым нападающим Неймаром. Новое соглашение рассчитано до конца 2026 календарного года. При этом финансовые условия контракта не были раскрыты. Таким образом, Неймар продолжит защищать цвета команды, в которой когда-то начал свой звездный путь в большом футболе.

Напомним, 33-летний Неймар вновь стал игроком «Сантоса» в январе 2025 года, вернувшись в родной клуб после нескольких лет, проведённых в Европе и Азии. За сезон 2025 года, согласно статистике, он принял участие в 28 матчах во всех турнирах, отметившись 11 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Предыдущий его контракт с «рыбаками» завершился 31 декабря 2025 года.

Стоит отметить, что в настоящее время форвард залечивает травму. Однако сам футболист не раз подчеркивал в интервью, что нацелен быстро восстановиться и принять участие в чемпионате мира 2026 года. Новый контракт с «Сантосом» станет для Неймара еще одним этапом в его карьере и шансом вновь продемонстрировать свои лучшие качества на высоком уровне.