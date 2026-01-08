Ливерпуль укрепил оборону новым центральным защитником

Дата публикации: 08-01-2026 00:21

Английский футбольный клуб Ливерпуль официально объявил о подписании контракта с центральным защитником Ноа Адекоя.

19-летний игрок присоединился к команде на правах свободного агента, после того как в начале ноября 2025 года покинул систему Бернли.

Адекоя обладает двойным гражданством – английским и нигерийским, и ранее выступал за молодежную сборную Нигерии U-20.

В текущем сезоне 2025/26 Ноа провел один матч за молодежную команду Бернли, однако не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль проявлял интерес к украинскому центральному защитнику Тарасу Михавко из киевского Динамо.

Подписание молодого защитника Ноа Адекоя является частью стратегии клуба по усилению оборонительной линии и перспективному развитию состава.

Теперь футболист будет набираться опыта в одной из топ-команд английской Премьер-лиги, что открывает новые возможности для его профессионального роста и реализации потенциала.