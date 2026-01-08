Ливерпуль укрепил оборону новым центральным защитником
Английский футбольный клуб Ливерпуль официально объявил о подписании контракта с центральным защитником Ноа Адекоя.
19-летний игрок присоединился к команде на правах свободного агента, после того как в начале ноября 2025 года покинул систему Бернли.
Адекоя обладает двойным гражданством – английским и нигерийским, и ранее выступал за молодежную сборную Нигерии U-20.
В текущем сезоне 2025/26 Ноа провел один матч за молодежную команду Бернли, однако не отметился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что Ливерпуль проявлял интерес к украинскому центральному защитнику Тарасу Михавко из киевского Динамо.
Подписание молодого защитника Ноа Адекоя является частью стратегии клуба по усилению оборонительной линии и перспективному развитию состава.
Теперь футболист будет набираться опыта в одной из топ-команд английской Премьер-лиги, что открывает новые возможности для его профессионального роста и реализации потенциала.