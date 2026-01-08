«Тоттенхэм» нацелился на вратаря «Реала» Андрея Лунина

Дата публикации: 08-01-2026 17:28

Лондонский клуб "Тоттенхэм" проявляет серьёзный интерес к украинскому вратарю мадридского "Реала" Андрею Лунину и намеревается подписать с ним контракт уже в январе, сообщает известный инсайдер Экрем Конур в социальной сети X. Согласно информации источника, не только "Тоттенхэм" рассматривает Лунина в качестве потенциального приобретения - к его кандидатуре также присматриваются английские клубы "Брайтон" и "Ноттингем Форест".

Андрей Лунин, которому недавно исполнилось 26 лет, защищает цвета мадридского "Реала" с 2018 года. За время своего пребывания в составе "сливочных" украинский голкипер, как правило, оставался запасным, так как на позиции первого номера долгое время неизменно играл более опытный партнер. В текущем сезоне Лунин вышел на поле лишь дважды - он отыграл по одной встрече в Лиге чемпионов и Кубке Испании. При этом действующий контракт вратаря с испанским клубом рассчитан до конца июня 2030 года, что свидетельствует о желании "Реала" сохранить игрока, несмотря на его роль второго номера.

По данным авторитетного портала Transfermarkt, стоимость Андрея Лунина на трансферном рынке составляет порядка 15 миллионов евро. Украинский футболист рассчитывает получить больше игрового времени, что и может стать ключевым фактором при выборе нового клуба.