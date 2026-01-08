Делап высказался о назначении Росеньора главным тренером «Челси»

Дата публикации: 08-01-2026 17:29

Нападающий английского клуба "Челси" Лиам Делап поделился мнением о назначении Лиама Росеньора на должность главного тренера команды. Ранее футболист уже работал с этим специалистом во время своего пребывания в "Халл Сити", что оставило у него положительные впечатления.

По словам Делапа, в команде царит позитивная атмосфера после прихода нового наставника. "Все счастливы работать с новым тренером. После того как Энцо Мареска покинул клуб, теперь нам нужно еще усерднее трудиться под руководством Лиама и посмотреть, какими идеями он сможет нас вдохновить," - отметил нападающий.

Лиам Делап подчеркнул, что хорошо знает Росеньора и считает его отличным специалистом, обладающим выдающимися тренерскими качествами. "Я с ним знаком лично, и могу сказать, что он отличного уровня тренер. Надеюсь, его знания и опыт помогут каждому из нас развиваться и двигаться вперед. Он действительно талантливый и перспективный молодой специалист, который страстно любит футбол. Уверен, что его подход и новые идеи только усилят наш стиль игры. Думаю, его страсть и профессионализм окажут большое влияние на команду и принесут пользу как самому клубу, так и всем игрокам," - сказал Делап. Его слова цитирует официальный сайт "Челси".