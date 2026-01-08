"Маттео Гендузи стал игроком 'Фенербахче'"
Турецкий футбольный клуб Фенербахче достиг договорённости о переходе полузащитника итальянской команды Лацио, Маттео Гендузи.
По информации, опубликованной на официальном сайте Фенербахче, французский игрок уже выехал в Стамбул, где планируется заключение контракта с новым клубом.
Трансфер находится на финальной стадии оформления. Как сообщил известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо, турецкий клуб согласился выплатить Лацио за переход футболиста сумму в 29 миллионов евро, что эквивалентно 57,6 миллионам манатов.
Стоит отметить, что Фенербахче в последний раз становился чемпионом турецкой Суперлиги в 2014 году и теперь стремится вернуть себе статус лидера в национальном чемпионате.
Также ожидается, что Маттео Гендузи окажется важным усилением состава команды, благодаря своему опыту и игре в европейских клубах.
Фенербахче планирует активно выступить в предстоящем сезоне, рассчитывая на помощь новых игроков для достижения высоких результатов не только в национальном чемпионате, но и в европейских турнирах.