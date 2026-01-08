23:16 ()
Свернуть список

"Маттео Гендузи стал игроком 'Фенербахче'"

Дата публикации: 08-01-2026 17:34

 

Турецкий футбольный клуб Фенербахче достиг договорённости о переходе полузащитника итальянской команды Лацио, Маттео Гендузи.

По информации, опубликованной на официальном сайте Фенербахче, французский игрок уже выехал в Стамбул, где планируется заключение контракта с новым клубом.

Трансфер находится на финальной стадии оформления. Как сообщил известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо, турецкий клуб согласился выплатить Лацио за переход футболиста сумму в 29 миллионов евро, что эквивалентно 57,6 миллионам манатов.

Стоит отметить, что Фенербахче в последний раз становился чемпионом турецкой Суперлиги в 2014 году и теперь стремится вернуть себе статус лидера в национальном чемпионате.

Также ожидается, что Маттео Гендузи окажется важным усилением состава команды, благодаря своему опыту и игре в европейских клубах.

Фенербахче планирует активно выступить в предстоящем сезоне, рассчитывая на помощь новых игроков для достижения высоких результатов не только в национальном чемпионате, но и в европейских турнирах.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close