08-01-2026 17:34

Турецкий футбольный клуб Фенербахче достиг договорённости о переходе полузащитника итальянской команды Лацио, Маттео Гендузи.

По информации, опубликованной на официальном сайте Фенербахче, французский игрок уже выехал в Стамбул, где планируется заключение контракта с новым клубом.

Трансфер находится на финальной стадии оформления. Как сообщил известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо, турецкий клуб согласился выплатить Лацио за переход футболиста сумму в 29 миллионов евро, что эквивалентно 57,6 миллионам манатов.

Стоит отметить, что Фенербахче в последний раз становился чемпионом турецкой Суперлиги в 2014 году и теперь стремится вернуть себе статус лидера в национальном чемпионате.

Также ожидается, что Маттео Гендузи окажется важным усилением состава команды, благодаря своему опыту и игре в европейских клубах.

Фенербахче планирует активно выступить в предстоящем сезоне, рассчитывая на помощь новых игроков для достижения высоких результатов не только в национальном чемпионате, но и в европейских турнирах.