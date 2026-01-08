Гарри Кейн получил звание лучшего игрока Бундеслиги в декабре

Дата публикации: 08-01-2026 23:49

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн был признан лучшим игроком Бундеслиги по итогам декабря. Об этом сообщили на официальном сайте немецкой лиги. Главный приз по результатам последнего месяца года достался именно английскому форварду.

За это звание также боролись такие футболисты, как Майкл Олисе и Йосип Станишич (оба — «Бавария»), а также Патрик Виммер («Вольфсбург»), Ян Диоманд и Кристоф Баумгартнер (оба — «РБ Лейпциг»). Каждый из них провёл декабрь на высоком уровне, и конкуренция за индивидуальную награду была весьма серьёзная.

Процесс определения победителя состоит из двух этапов: сначала оцениваются игровые достижения футболистов за рассматриваемый месяц, после чего идёт голосование среди болельщиков и экспертов. Такое сочетание позволяет выявить самого достойного кандидата месяца.

В декабре Гарри Кейн показал впечатляющую результативность — он забил пять голов в трёх матчах чемпионата Германии и нанёс 18 ударов по воротам соперников. Его вклад в успехи «Баварии» был весьма значительным и заметным даже на фоне других звёзд команды.

В нынешнем сезоне Кейн уже провёл за «Баварию» 25 матчей во всех соревнованиях, отличившись 30 голами и тремя результативными передачами. Его статистика впечатляет как болельщиков, так и футбольных специалистов, а присуждённая награда в очередной раз подтверждает его высокий класс и востребованность в команде.