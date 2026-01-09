Хаби Алонсо рассматривается как возможный преемник Гвардиолы

Дата публикации: 09-01-2026 22:57

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо попал в число претендентов на должность главного тренера «Манчестер Сити», если нынешний наставник команды Хосеп Гвардиола примет решение покинуть свой пост. Такой информацией делится издание Footballtransfer.

Источник утверждает, что ситуация с контрактом Гвардиолы, рассчитанным до лета 2027 года, постепенно приобретает неясные очертания. В последние месяцы всё чаще появляются слухи, согласно которым испанский тренер может уйти из «Манчестер Сити» уже по окончании текущего сезона. В этот период в прессе стали активно обсуждать возможную смену руководства и в мадридском «Реале» - клуб, где сейчас работает Хаби Алонсо. Отмечается, что руководство «сливочных» оценивает работу Алонсо неоднозначно, так как ему пока не удалось стабилизировать игру «Королевского клуба», и в случае расторжения соглашения, специалист может получить шанс продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Напомним, что Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года и за этот период привёл команду к значительным успехам на внутренней и европейской арене. Что касается Хаби Алонсо, то он стал главным тренером «Реала» недавно — летом прошлого года, и сейчас находится под пристальным вниманием руководства клуба и мировых спортивных СМИ.