«Реал Сосьедад» одержал победу над «Хетафе» в 19-м туре чемпионата Испании

В 19-м туре испанской Ла Лиги состоялся интереснейший матч между командами "Хетафе" и "Реал Сосьедад". Их встреча прошла на стадионе "Колисеум" в городе Хетафе. В роли главного судьи выступал Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо. В этот вечер гости одержали непростую победу со счетом 2:1.

Счет в игре открыл полузащитник "Реал Сосьедад" Брайс Мендес на 36-й минуте, поразив ворота соперника красивым ударом. Спустя почти весь матч, на 90-й минуте футболист "Хетафе" Хуанми восстановил равновесие, что, казалось бы, должно было привести к ничьей. Однако уже в добавленное время - на 90+6-й минуте - защитник Хон Арамбуру сумел забить решающий гол и подарил победу команде гостей. Примечательно, что российский полузащитник "Реал Сосьедад" Арсен Захарян этот матч провёл на скамейке запасных и на поле не появился.

По итогам 19 сыгранных туров оба коллектива имеют в своем активе по 21 очку. "Хетафе" занимает одиннадцатую строку в турнирной таблице Ла Лиги, а "Реал Сосьедад" располагается сразу выше - на десятом месте. Следующие матчи команды проведут 18 января: "Реал Сосьедад" на своём стадионе встретится с "Барселоной", тогда как "Хетафе" в этот же день примет "Валенсию". Болельщиков ждут новые захватывающие противостояния!