Футболист не оправдал ожиданий тренера киевского Динамо и покинул клуб

Дата публикации: 10-01-2026 22:44

 

Иностранные СМИ рассказали о дальнейшем развитии карьеры конголезского защитника Калонджи Дье, который в конце прошлого года проходил просмотр в киевском клубе "Динамо".

По информации твиттер-канала Boom Sports RDC, 19-летний футболист не смог убедить тренерский штаб киевской команды в своей готовности играть на высоком уровне. Просмотр, проходивший в ноябре, не привёл к положительному результату, и руководство клуба отказалось подписывать с ним контракт.

В итоге Калонджи Дье, выступающий за сборную Конго до 20 лет, в середине декабря 2025 года вернулся в Киншасу. Там он вновь присоединился к своему прежнему клубу – «Селесте», где продолжит свою карьеру и будет нарабатывать игровой опыт.

Таким образом, попытка молодого защитника закрепиться в одном из ведущих украинских клубов не увенчалась успехом, но впереди у него еще много времени и возможностей для роста и развития в профессиональном футболе.


