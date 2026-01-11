Футболисты «Тоттенхэма» прогнозируют скорую отставку тренера Томаса Франка

Дата публикации: 11-01-2026 15:02

Некоторые игроки лондонского клуба «Тоттенхэм» полагают, что главный тренер команды Томас Франк вскоре может быть отправлен в отставку. Об этом сообщает авторитетный источник Indykaila в соцсети Х. Руководство «шпор» крайне недовольно результатами, которых команда добилась под руководством специалиста в текущем сезоне.

В случае, если руководство «Тоттенхэма» решит расстаться с Томасом Франком, клубу, вероятно, придётся выплатить ему значительное выходное пособие - порядка 20 миллионов фунтов стерлингов (или примерно 23 миллиона евро). Франк возглавил лондонскую команду 1 июля 2025 года, а контракт тренера рассчитан до 2028 года, поэтому клуб не сможет уволить его без крупных финансовых компенсаций.

По итогам 21-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» занимает только 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав всего 27 очков. В этом сезоне команда смогла одержать лишь семь побед, при этом проиграла восемь встреч, а ещё шесть матчей завершились вничью. Такие результаты не устраивают ни болельщиков, ни клубное руководство.

К тому же недавно «Тоттенхэм» вылетел из Кубка Англии, уступив «Астон Вилле» в третьем раунде со счётом 1:2, что ещё больше усилило давление на Томаса Франка.