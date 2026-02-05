«Арсенал» готов заплатить €80-90 млн за 17-летнего полузащитника «Баварии»

Дата публикации: 05-02-2026 12:34

17-летний полузащитник мюнхенской Баварии Ленарт Карл может вскоре сменить клуб и перейти в английскую Премьер-лигу. Как сообщает издание TEAMtalk, лондонский Арсенал проявляет серьезный интерес к молодому футболисту и рассматривает возможность подписания перспективного немца. По данным источника, руководство Баварии оценивает своего воспитанника в 80-90 миллионов евро, и, как стало известно, Арсенал готов выплатить именно такую сумму за подающего большие надежды хавбека.

Ленарт Карл считается одним из самых перспективных игроков академии Баварии последних лет и уже привлек внимание ведущих европейских клубов. Его действующий контракт с чемпионами Германии рассчитан до июня 2028 года, что дополнительно увеличивает его трансферную стоимость. В этом сезоне Карл принял участие в 29 матчах за мюнхенскую команду во всех турнирах, сумев отличиться семью голами и тремя результативными передачами. По информации авторитетного портала Transfermarkt, его текущая рыночная стоимость составляет 60 миллионов евро, однако спрос на молодого полузащитника явно выше оценки рынка, что подогревает интерес ведущих клубов к возможному трансферу игрока.