Дата публикации: 05-02-2026 12:55

Ветеран дортмундской «Боруссии» и сборной Германии, опытный футболист Марко Ройс, который на данный момент выступает в MLS, может продолжить карьеру в Казахстане. Об этом сообщил журналист Иван Карпов на своём телеграм-канале.

Согласно информации источника, 36-летний нападающий получил предложение от клуба «Актобе» и в ближайшее время планирует принять решение по поводу будущего сотрудничества с казахстанским клубом.

Стоит отметить, что ранее «Актобе» уже укрепил свой состав, подписав контракт с известным футболистом — бывшим игроком «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Луишем Нани.

На данный момент Марко Ройс выступает за клуб «Лос-Анджелес Гэлакси», в который он перешёл в 2024 году. За время выступлений в американской лиге он провёл 39 матчей, забил девять голов и сделал 12 результативных передач, демонстрируя высокий уровень игры и пользуясь авторитетом среди болельщиков и специалистов.

Если Ройс примет предложение «Актобе», это станет значительным усилением для казахстанской команды, а сам футболист получит возможность продолжить карьеру в новом чемпионате, привлекая внимание к казахстанскому футболу на международной арене. В ближайшее время футбольная общественность с нетерпением ждёт официального заявления по этому вопросу.