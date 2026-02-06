«Монако» выбыл из Кубка Франции после поражения от «Страсбура»

Дата публикации: 06-02-2026 02:15

В 1/8 финала Кубка Франции сезона 2025-2026 состоялся интересный матч между командами Страсбург и Монако. Встреча проходила на домашней арене Страсбурга - стадионе Мено, где за ходом событий следили преданные болельщики обеих команд. Главный судья, Жереми Стина, контролировал ход поединка. Итоговый счет матча - уверенная победа Страсбурга 3:1.

Уже на 7-й минуте стартовый натиск хозяев принес плоды - форвард Мартиаль Годо поразил ворота Монако и вывел свою команду вперёд. После перерыва, на 55-й минуте, Хулио Энсисо увеличил превосходство хозяев, удвоив счет на табло. Однако уже спустя три минуты нападающий Монако Мика Биерет сократил отставание своей команды. Правда, радость гостей была недолгой - ещё через три минуты Хулио Энсисо оформил дубль, забив третий мяч в ворота соперников. Далее преимущество хозяев осталось без изменений, несмотря на попытки Монако изменить ход встречи. Российский полузащитник Монако Александр Головин получил жёлтую карточку и был заменён сразу после перерыва на 46-й минуте.

На предыдущей стадии, в 1/16 финала, Монако показал уверенную игру и переиграл представителя третьего французского дивизиона Орлеан со счётом 3:1. В то же время Страсбург одержал крупную победу над Авраншем, разгромив соперника 6:0. Оба коллектива демонстрировали амбиции, однако на этот раз удача была на стороне хозяев поля.

Напомним, что обладателем Кубка Франции в прошлом сезоне стал ПСЖ, который в решающем матче финала одержал победу над Реймсом со счётом 3:0. Новый розыгрыш турнира преподносит новые сюрпризы, и теперь бороться за трофей продолжит Страсбург, в то время как Монако завершает свои выступления в этом сезоне национального кубка.