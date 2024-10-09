«Барселона» может разорвать контракт с Щенсны за 2 млн евро

Дата публикации: 06-02-2026 02:29

«Барселона» и голкипер Войцех Щенсны достигли договоренности при пролонгации контракта летом, что соглашение может быть досрочно прекращено с выплатой польскому вратарю около 2 млн евро. Как сообщает издание Sport.es, эта сумма значительно ниже того заработка, который Щенсны получил бы как зарплату, если бы доработал контракт до конца — то есть до лета 2027 года.

По имеющимся данным, каталонский клуб активно рассматривает вариант перестройки вратарской линии. Сейчас в «Барселоне» ищут пути обновления состава, особенно вратарской позиции, и если планы руководства реализуются, расставание с опытным польским футболистом может состояться уже по завершении текущего сезона. Обсуждается вероятность того, что стороны расторгнут контракт по обоюдному согласию, с вложенной компенсацией в размере 2 млн евро.

Войцех Щенсны присоединился к «Барселоне» в октябре 2024 года и с тех пор принял участие в девяти матчах во всех турнирах, где пропустил 17 мячей. Несмотря на опыт, статистика в этом сезоне у Щенсного не самая впечатляющая, что также влияет на решение клуба о возможных переменах. Информационный портал Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость польского голкипера в 900 тысяч евро, что наглядно показывает снижение его рыночной привлекательности за последний год.

Вполне вероятно, что дальнейшая судьба Щенсного в стане сине-гранатовых будет решена в ближайшие месяцы. Для «Барселоны» уже стало традицией стремиться к обновлению состава и поиску новых лидеров на всех позициях, в том числе и в линии вратарей. Этот потенциальный трансфер и будущие кадровые решения могут оказать существенное влияние на стратегию клуба в следующем сезоне и позволить реализовать долгосрочные задачи, поставленные руководством.