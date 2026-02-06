«Арсенал» и «Челси» претендуют на бразильского полузащитника с с ценой в €100 млн

Дата публикации: 06-02-2026 02:18

«Арсенал» начал предварительные переговоры о возможном трансфере 20-летнего полузащитника «Коринтианса» Брено Бидона. Однако интерес к игроку проявляет и «Челси». Как сообщает издание Caught Offside, лондонский клуб следит за ситуацией и может попытаться перехватить футболиста у своих конкурентов в ближайшее трансферное окно.

Как отмечается источником, на данный момент «канониры» считаются фаворитами в борьбе за молодого бразильца, поскольку именно они уже установили первые контакты с представителями «Коринтианса». При этом бразильский клуб занимает довольно сильную позицию на переговорах. Во многом это связано с тем, что в контракте полузащитника есть оговорка о выкупе в размере 100 миллионов евро. Несмотря на такую крупную сумму, руководство «Коринтианса» понимает реальную стоимость будущих трансферов на рынке, потому летом может согласиться на сделку за примерно 30 миллионов евро - что делает переговорам более реальными и достижимыми.

С марта 2024 года Бидон регулярно играет за основную команду «Коринтианса». За сравнительно короткий срок он уже провёл впечатляющие 107 матчей во всех официальных турнирах, отметился четырьмя забитыми мячами и отдал три результативные передачи своим партнёрам. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до конца 2029 года, что также добавляет аргументов в пользу «Коринтианса» на переговорах.

По данным авторитетного портала Transfermarkt, нынешняя рыночная стоимость молодого полузащитника составляет 14 миллионов евро. Однако с каждым матчем и повышающимся интересом со стороны ведущих европейских клубов эта сумма может значительно вырасти в ближайшие месяцы. Таким образом, между «Арсеналом» и «Челси» может развернуться настоящая борьба за очередную звезду из Бразилии.