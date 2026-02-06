05:46 ()
Рома вынесла окончательное решение по Довбику

Дата публикации: 06-02-2026 02:26

 

Футбольный клуб «Рома» обнародовал официальный список игроков на предстоящие матчи плей-офф Лиги Европы. В число заявленных участников не вошёл украинский нападающий Артем Довбик, как и Анхелиньо, что подтвердил главный тренер команды Джан Пьеро Гасперини.

Артем Довбик продолжает находиться вне строя из-за серьёзной травмы. Форвард национальной сборной Украины проходит реабилитацию после тяжелого разрыва мышечно-сухожильного аппарата левого бедра. После проведённого медицинского обследования футболисту понадобилась операция, которая прошла успешно. Однако сроки восстановления довольно длительные, и есть риск, что Артем может пропустить оставшуюся часть сезона 2025/26.

Команда «Волки» напрямую квалифицировалась в плей-офф, набрав 16 очков и заняв восьмое место в групповом этапе. Следующий соперник римлян будет определён после завершения стыковых матчей, что добавляет дополнительное напряжение и интригу дальнейшему турнирному пути клуба.

