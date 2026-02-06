05:46 ()
Свернуть список

Определена дальнейшая судьба игрока сборной Украины Малиновского

Дата публикации: 06-02-2026 02:24

 

Полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский продолжает оставаться одним из ключевых игроков команды и одним из лидеров в раздевалке «грифонов».

После завершения трансферного окна руководство «Дженоа» намерено сосредоточиться на обсуждении и пересмотре контрактов с ведущими футболистами клуба. Текущий контракт Руслана Малиновского рассчитан до 2027 года, однако в ближайшее время запланирована важная встреча, на которой стороны обсудят перспективы дальнейшего сотрудничества и возможное продление договора.

Стоит отметить, что ранее гол Малиновского, забитый в рамках чемпионата Италии, был отмечен как лучший в январе 2026 года, что еще раз подтверждает высокий уровень мастерства украинского полузащитника и его значимость для «Дженоа».

Клуб очень ценит вклад Малиновского в игру команды и рассматривает его как одного из столпов состава, готовясь поддерживать и развивать отношения с талантливым игроком в ближайшем будущем.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close