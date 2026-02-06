Мадридский «Реал» нацелен на Фодена, «Манчестер Сити» готов рассмотреть предложения от €180 млн

Дата публикации: 06-02-2026 02:27

Мадридский "Реал" проявляет значительный интерес к 25-летнему атакующему полузащитнику "Манчестер Сити" Филипу Фодену. Испанский клуб уже давно следит за выступлениями талантливого английского футболиста, который считается одним из ключевых игроков в составе "Ман Сити". Однако руководство английского клуба, высоко ценя своего воспитанника, не собирается расставаться с ним и планирует предложить Фодену новый долгосрочный, по сути, "пожизненный контракт", чтобы удержать его в команде на долгие годы. Эту информацию озвучил журналист Экрем Конур для Sports Boom.

По сведениям источника, если "Манчестер Сити" все же неожиданно рассмотрит возможность продажи Фодена, стартовая цена трансфера достигнет 180-200 миллионов евро. Такой внушительный ценник объясняется не только высоким уровнем игры Фодена, но и тем, что он является воспитанником клуба и символом его успехов последних лет. В мадридском "Реале" надеются, что хорошее отношение между Фоденом и их звездой Джудом Беллингемом может сыграть роль в потенциальных переговорах. Крепкая дружба между двумя англичанами может стать важным фактором, если вопрос о переходе действительно возникнет.

За свою карьеру в "Манчестер Сити" Фил Фоден уже провел 353 матча во всех турнирах, забив 110 голов и отдав 65 результативных передач. Это впечатляющая статистика для игрока его возраста и амплуа. Текущее трудовое соглашение Фодена с клубом действительно до лета 2027 года, что гарантирует "горожанам" время на переговоры по возможному новому контракту. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет примерно 80 миллионов евро, однако реальная сумма трансфера может быть вдвое выше из-за высокой конкуренции и важности игрока для клуба и сборной. Фанаты обоих клубов с интересом следят за развитием ситуации, ведь возможный переход Фодена может стать одним из главных трансферных событий грядущих сезонов.