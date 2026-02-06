Дата публикации: 06-02-2026 02:23

Испанский специалист, тренер клуба «Астон Вилла» Унаи Эмери может стать новым наставником мадридского «Реала». Такую информацию публикует TopSkilla Sport UK.

Согласно данным источника, руководство одного из сильнейших клубов Испании уже вышло на контакт с 54-летним тренером из английской Премьер-лиги. Эмери рассматривается в качестве потенциального преемника Альваро Арбелоа на сезон 2026/27.

В настоящее время мадридский «Реал» занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 54 очка, отставая при этом от лидирующей «Барселоны» всего на один балл. В 1/16 финала Лиги чемпионов команда Арбелоа встретится с «Бенфикой».

Ранее сообщалось, что УЕФА принял важное решение, касающееся предстоящего матча между «Реалом» и «Бенфикой» в Лиге чемпионов, что может повлиять на исход встречи и дальнейшую судьбу клубов в турнире.

Стоит отметить, что смена тренера в «Реале» на Унаи Эмери станет значительным шагом, учитывая его успешный опыт работы с различными европейскими клубами и достижения на международной арене. Руководство клуба видит в нем перспективного наставника, способного вернуть «Реалу» былую мощь и обеспечить успехи в национальных и международных соревнованиях.