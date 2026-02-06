Саудовская Про-Лига отреагировала на недовольство Роналду

Дата публикации: 06-02-2026 02:16

Официальный представитель саудовской Про-Лиги высказался в ответ на слухи о недовольстве нападающего "Аль-Насра" Криштиану Роналду ситуацией с усилением команды в последнее трансферное окно. Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что португальская звезда якобы осталась разочарована отсутствием новых приобретений и даже рассматривает возможность бойкота матчей "Аль-Насра", а также ухода из клуба летом.

"Саудовская профессиональная лига строится на четко сформулированном и прозрачном принципе: каждый клуб самостоятельно осуществляет свою деятельность в соответствии с общими правилами лиги. При этом полностью сохраняется независимость каждого коллектива", - отметил представитель Про-Лиги.

Он подчеркнул, что у каждого клуба есть свой совет директоров, высшее руководство и спортивный менеджмент, который отвечает за формирование состава игроков, финансовое планирование и стратегию развития. Ключевые решения, такие как приобретение новых футболистов или определение бюджета, принимаются исключительно в рамках установленной лигой финансовой политики. Эта система ориентирована на обеспечение честной конкуренции и устойчивого развития для всех участников первенства.

Особое внимание было уделено роли Криштиану Роналду в командах и в лиге в целом. "С момента приезда в "Аль-Наср" Криштиану проявляет себя как профессионал высочайшего уровня и вносит значительный вклад в развитие футбольного проекта клуба и его амбиции. Он, как и любой спортсмен экстра-класса, стремится постоянно побеждать и приносить пользу своей команде. Однако стоит понимать, что ни один игрок, какой бы статус он ни имел, не обладает полномочиями самостоятельно принимать решения, выходящие за рамки компетенции клуба", - говорится в заявлении.

Также представитель лиги остановился на итогах трансферного окна. "Недавняя активность на трансферном рынке только подтверждает, что у каждого клуба свой уникальный подход к формированию состава. К примеру, кто-то сделал упор на точечное усиление, а другой выбрал иное направление развития. Все подобные решения принимаются в строгом соответствии с действующими финансовыми ограничениями и возможностями клубов", - пояснил источник.

Была отмечена и высокая конкуренция, царящая сейчас в Про-Лиге: "Разница в набранных очках между лидирующими четырьмя командами минимальна, и это поддерживает напряженную борьбу за чемпионский титул. Такой паритет говорит о сбалансированной и эффективно функционирующей системе лиги."

В заключение было подчеркнуто, что главное внимание уделяется собственно футболу, происходящему на поле, а также тому, чтобы соревнование оставалось честным, интересным и достойным как для футболистов, так и для многочисленных болельщиков. Именно на это и нацелены усилия руководства лиги, - резюмировали в Про-Лиге, чьи слова приводит ESPN.