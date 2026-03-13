Агент Дембеле провел переговоры со спортивным директором «Манчестер Сити»

Дата публикации: 13-03-2026 03:19

Агент нападающего «ПСЖ» Усмана Дембеле, 28-летнего футболиста, Мусса Сиссоко недавно провёл переговоры со спортивным директором «Манчестер Сити» Угу Вианой. Об этом сообщает издание The Sun.

Основной темой встречи стали возможности трансфера французского форварда в клуб английской Премьер-лиги. В настоящее время Дембеле имеет контракт с «Пари Сен-Жермен», который действует до 30 июня 2028 года, однако процесс переговоров по его продлению проходит непросто. Клуб и игрок пока не смогли достичь взаимоприемлемого соглашения.

Усман Дембеле перешёл в «ПСЖ» в 2023 году из «Барселоны» за сумму около 50 миллионов евро. За текущий сезон форвард сыграл за парийский клуб 25 матчей во всех турнирах, забив 12 голов и сделав шесть результативных передач. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста сейчас составляет приблизительно 100 миллионов евро.

Перспектива перехода Усмана Дембеле в «Манчестер Сити» становится всё более обсуждаемой в спортивных кругах, учитывая его высокие показатели на поле и интерес топ-клубов Европы к его услугам. Несмотря на долгосрочный контракт с парижанами, возможный трансфер может стать выгодным решением для всех сторон, если будет найден компромисс по условиям сделки. В любом случае, ситуация остаётся в центре внимания футбольных аналитиков и болельщиков.