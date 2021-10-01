Румыния - Армения 11 Октября прямая трансляция
Стадион: Националь (Бухарест, Румыния), вместимость: 55600
11 Октября 2021, Понедельник. 21:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 8-й тур
Главный судья: Даниэле Орсато (Скио, Италия)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Румыния - Армения, которое состоится 11 октября 2021 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Румыния. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Румыния
Армения
Главные тренеры
|Мирел Рэдой
|Хоакин Капаррос
История личных встреч
|31.03.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа J. Тур 3
|3 : 2
|01.09.2017
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа E. Тур 7
|1 : 0
|08.10.2016
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа E. Тур 2
|0 : 5