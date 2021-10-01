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Румыния - Армения 11 Октября прямая трансляция

Стадион: Националь (Бухарест, Румыния), вместимость: 55600
11 Октября 2021, Понедельник. 21:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 8-й тур
Главный судья: Даниэле Орсато (Скио, Италия)
РумынияАрмения

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Румыния - Армения, которое состоится 11 октября 2021 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Румыния. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Румыния
Армения
Главные тренеры
Румыния Мирел Рэдой
Испания Хоакин Капаррос
История личных встреч
31.03.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа J. Тур 3 Армения3 : 2Румыния
01.09.2017 ЧМ-2018 - Европа Группа E. Тур 7 Румыния1 : 0Армения
08.10.2016 ЧМ-2018 - Европа Группа E. Тур 2 Армения0 : 5Румыния

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