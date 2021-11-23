Мальмё - Зенит 23 Ноября прямая трансляция
Стадион: Эледа (Сведбанк) (Мальмё, Швеция), вместимость: 24000
23 Ноября 2021, Вторник. 23:00 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, 5-й тур
Главный судья: Андрис Трейманис (Кулдига, Латвия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальмё - Зенит, которое состоится 23 ноября 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Чемпионов УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Швеция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мальмё
Мальмё, Швеция
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Главные тренеры
|Йон-Даль Томассон
|Сергей Богданович Семак
История личных встреч
|29.09.2021
|Лига чемпионов
|Группа H. Тур 2
|4 : 0
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Мальмё» — «Зенит». Это соперники по группе H. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.