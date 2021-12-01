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Аталанта - Рома 18 Декабря прямая трансляция

Стадион: Атлети Адзурри (Бергамо, Италия), вместимость: 26542
18 Декабря 2021, Суббота. 17:00 МСК. Серия А, 18-й тур
Главный судья: Массимилиано Иррати (Пистоя, Италия)
АталантаРома

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Рома, которое состоится 18 декабря 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 18-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аталанта
Бергамо
Рома
Рим
Главные тренеры
Италия Джан Пьеро Гасперини
Португалия Жозе Моуринью
История личных встреч
22.04.2021 Италия - Серия А Тур 32 Рома1 : 1Аталанта
20.12.2020 Италия - Серия А Тур 13 Аталанта4 : 1Рома
15.02.2020 Италия - Серия А Тур 24 Аталанта2 : 1Рома
25.09.2019 Италия - Серия А Тур 5 Рома0 : 2Аталанта
27.01.2019 Италия - Серия А Тур 21 Аталанта3 : 3Рома
27.08.2018 Италия - Серия А Тур 2 Рома3 : 3Аталанта
06.01.2018 Италия - Серия А Тур 20 Рома1 : 2Аталанта
20.08.2017 Италия - Серия А Тур 1 Аталанта0 : 1Рома
15.04.2017 Италия - Серия А Тур 32 Рома1 : 1Аталанта
20.11.2016 Италия - Серия А Тур 13 Аталанта2 : 1Рома

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