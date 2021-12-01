Аталанта - Рома 18 Декабря прямая трансляция
Стадион: Атлети Адзурри (Бергамо, Италия), вместимость: 26542
18 Декабря 2021, Суббота. 17:00 МСК. Серия А, 18-й тур
Главный судья: Массимилиано Иррати (Пистоя, Италия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Рома, которое состоится 18 декабря 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 18-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аталанта
Бергамо
Рома
Рим
Главные тренеры
|Джан Пьеро Гасперини
|Жозе Моуринью
История личных встреч
|22.04.2021
|Италия - Серия А
|Тур 32
|1 : 1
|20.12.2020
|Италия - Серия А
|Тур 13
|4 : 1
|15.02.2020
|Италия - Серия А
|Тур 24
|2 : 1
|25.09.2019
|Италия - Серия А
|Тур 5
|0 : 2
|27.01.2019
|Италия - Серия А
|Тур 21
|3 : 3
|27.08.2018
|Италия - Серия А
|Тур 2
|3 : 3
|06.01.2018
|Италия - Серия А
|Тур 20
|1 : 2
|20.08.2017
|Италия - Серия А
|Тур 1
|0 : 1
|15.04.2017
|Италия - Серия А
|Тур 32
|1 : 1
|20.11.2016
|Италия - Серия А
|Тур 13
|2 : 1