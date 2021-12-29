Брентфорд - Манчестер Сити 29 Декабря прямая трансляция
Стадион: Брентфорд Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
29 декабря 2021, среда. 23:15 МСК. Англия - Премьер-лига, 20-й тур
Главный судья: Дэвид Кут (Западный Йоркшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Манчестер Сити, которое состоится 29 Декабря 2021 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Брентфорд Коммьюнити (Брентфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брентфорд
Лондон
Манчестер Сити
Манчестер
Главные тренеры
|Томас Франк
|Хосеп Гвардиола
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура АПЛ: «Брентфорд» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 23:15 по московскому времени.