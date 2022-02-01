Барселона - Наполи 17 Февраля прямая трансляция
Стадион: Камп Ноу (Барселона, Испания), вместимость: 99354
17 февраля 2022, четверг. 20:45 МСК. Лига Европы, 1/16 финала. 1-й матч
Главный судья: Иштван Ковач (Румыния);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Наполи, которое состоится 17 Февраля 2022 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/16 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Камп Ноу (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Барселона
Барселона, Испания
Наполи
Неаполь, Италия
Главные тренеры
|Хавьер Эрнандес
|Лучано Спаллетти
История личных встреч
|08.08.2020
|Лига чемпионов
|1/8 финала
|3 : 1
|25.02.2020
|Лига чемпионов
|1/8 финала
|1 : 1
|11.08.2019
|Товарищеские матчи (клубы)
|Август 2019
|0 : 4
|08.08.2019
|Товарищеские матчи (клубы)
|Август 2019
|1 : 2
|22.08.2011
|Товарищеские матчи (клубы)
|Август 2011
|5 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/16 финала Лиги Европы: «Барселона» — «Наполи». Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.