Мельбурн Виктори - Манчестер Юнайтед 15 Июля прямая трансляция
Стадион: Мельбурн Крикет Граунд (Мельбурн, Австралия), вместимость: 100024
15 Июля 2022 года в 13:05 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы), Товарищеские матчи
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мельбурн Виктори - Манчестер Юнайтед, которое состоится 15 Июля 2022 года в 13:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы), Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Мельбурн Крикет Граунд (Мельбурн, Австралия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мельбурн Виктори
Мельбурн, Австралия
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Главные тренеры
|Эрик тен Хаг