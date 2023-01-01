23:58 ()
Свернуть список

Тоттенхэм Хотспур - Арсенал 15 Января прямая трансляция

Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62062
15 Января 2023 года в 19:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 20-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия)
Тоттенхэм Хотспур
Арсенал

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Арсенал, которое состоится 15 Января 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Тоттенхэм Хотспур
      Лондон
      Арсенал
      Лондон
      Главные тренеры
      ИталияАнтонио Конте
      ИспанияМикель Артета
      История личных встреч
      01.10.2022 Англия - Премьер-лига Тур 9 Арсенал3 : 1Тоттенхэм Хотспур
      12.05.2022 Англия - Премьер-лига Тур 22 Тоттенхэм Хотспур3 : 0Арсенал
      26.09.2021 Англия - Премьер-лига Тур 6 Арсенал3 : 1Тоттенхэм Хотспур
      08.08.2021 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Тоттенхэм Хотспур1 : 0Арсенал
      14.03.2021 Англия - Премьер-лига Тур 28 Арсенал2 : 1Тоттенхэм Хотспур
      06.12.2020 Англия - Премьер-лига Тур 11 Тоттенхэм Хотспур2 : 0Арсенал
      12.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 35 Тоттенхэм Хотспур2 : 1Арсенал
      01.09.2019 Англия - Премьер-лига Тур 4 Арсенал2 : 2Тоттенхэм Хотспур
      02.03.2019 Англия - Премьер-лига Тур 29 Тоттенхэм Хотспур1 : 1Арсенал
      19.12.2018 Англия - Кубок лиги 1/4 финала Арсенал0 : 2Тоттенхэм Хотспур
      Текстовая трансляция
      {timer}
      0'
      В Англии всё активнее говорят о новом крупном трансфере. Мудрик смотрит матчи «Арсенала», но клуб не подтверждает сделку. «Арсенал» хочет купить талантливого украинца. Сумма просто космическая0'Эдегор повторил достижение великих Анри и Бергкампа. В АПЛ заблистал ещё один норвежец. Слуцкому должно быть приятно0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура АПЛ: «Тоттенхэм Хотспур» — «Арсенал». Начало лондонского дерби запланировано на 19:30 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Арсенал17 14 2 1 40-14 44 86.3
      2
      Лига чемпионов
      		Манчестер Сити18 12 3 3 46-18 39 72.2
      3
      Лига чемпионов
      		Манчестер Юнайтед18 12 2 4 29-21 38 70.4
      4
      Лига чемпионов
      		Ньюкасл Юнайтед18 9 8 1 32-11 35 64.8
      5
      Лига Европы
      		Тоттенхэм Хотспур18 10 3 5 37-25 33 61.1
      6 Фулхэм19 9 4 6 32-28 31 54.4
      7 Брайтон энд Хоув Альбион18 9 3 6 35-25 30 55.6
      8 Ливерпуль18 8 4 6 34-25 28 51.9
      9 Брентфорд18 6 8 4 30-28 26 48.1
      10 Челси18 7 4 7 21-21 25 46.3
      11 Астон Вилла19 7 4 8 22-27 25 43.9
      12 Кристал Пэлас17 6 4 7 17-25 22 43.1
      13 Ноттингем Форест19 5 5 9 15-34 20 35.1
      14 Лестер Сити19 5 2 12 26-33 17 29.8
      15 Лидс Юнайтед18 4 5 9 26-33 17 31.5
      16 Вулверхэмптон19 4 5 10 12-27 17 29.8
      17 Борнмут18 4 4 10 18-39 16 29.6
      18
      Зона вылета
      		Вест Хэм Юнайтед19 4 3 12 15-25 15 26.3
      19
      Зона вылета
      		Эвертон19 3 6 10 15-26 15 26.3
      20
      Зона вылета
      		Саутгемптон19 4 3 12 17-34 15 26.3

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2023
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close