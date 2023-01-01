Тоттенхэм Хотспур - Арсенал 15 Января прямая трансляция
Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62062
15 Января 2023 года в 19:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 20-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия)
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Арсенал, которое состоится 15 Января 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Арсенал
Лондон
Главные тренеры
|Антонио Конте
|Микель Артета
История личных встреч
|01.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 9
|3 : 1
|12.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 22
|3 : 0
|26.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 6
|3 : 1
|08.08.2021
|Товарищеские матчи (клубы)
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|14.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 28
|2 : 1
|06.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 11
|2 : 0
|12.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 35
|2 : 1
|01.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 4
|2 : 2
|02.03.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 29
|1 : 1
|19.12.2018
|Англия - Кубок лиги
|1/4 финала
|0 : 2
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В Англии всё активнее говорят о новом крупном трансфере. Мудрик смотрит матчи «Арсенала», но клуб не подтверждает сделку. «Арсенал» хочет купить талантливого украинца. Сумма просто космическая0'Эдегор повторил достижение великих Анри и Бергкампа. В АПЛ заблистал ещё один норвежец. Слуцкому должно быть приятно0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура АПЛ: «Тоттенхэм Хотспур» — «Арсенал». Начало лондонского дерби запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|17
|14
|2
|1
|40-14
|44
|86.3
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|18
|12
|3
|3
|46-18
|39
|72.2
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|18
|12
|2
|4
|29-21
|38
|70.4
| 4
Лига чемпионов
|Ньюкасл Юнайтед
|18
|9
|8
|1
|32-11
|35
|64.8
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|18
|10
|3
|5
|37-25
|33
|61.1
|6
|Фулхэм
|19
|9
|4
|6
|32-28
|31
|54.4
|7
|Брайтон энд Хоув Альбион
|18
|9
|3
|6
|35-25
|30
|55.6
|8
|Ливерпуль
|18
|8
|4
|6
|34-25
|28
|51.9
|9
|Брентфорд
|18
|6
|8
|4
|30-28
|26
|48.1
|10
|Челси
|18
|7
|4
|7
|21-21
|25
|46.3
|11
|Астон Вилла
|19
|7
|4
|8
|22-27
|25
|43.9
|12
|Кристал Пэлас
|17
|6
|4
|7
|17-25
|22
|43.1
|13
|Ноттингем Форест
|19
|5
|5
|9
|15-34
|20
|35.1
|14
|Лестер Сити
|19
|5
|2
|12
|26-33
|17
|29.8
|15
|Лидс Юнайтед
|18
|4
|5
|9
|26-33
|17
|31.5
|16
|Вулверхэмптон
|19
|4
|5
|10
|12-27
|17
|29.8
|17
|Борнмут
|18
|4
|4
|10
|18-39
|16
|29.6
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|19
|4
|3
|12
|15-25
|15
|26.3
| 19
Зона вылета
|Эвертон
|19
|3
|6
|10
|15-26
|15
|26.3
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|19
|4
|3
|12
|17-34
|15
|26.3