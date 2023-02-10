Милан - Торино 10 Февраля прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
10 Февраля 2023 года в 22:45 (+03:00). Италия - Серия А, 22-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Торино, которое состоится 10 Февраля 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Милан
Милан
Торино
Турин
Главные тренеры
|Стефано Пиоли
|Иван Юрич
История личных встреч
|11.01.2023
|Кубок Италии
|1/8 финала
|0 : 1 ДВ
|30.10.2022
|Италия - Серия А
|Тур 12
|2 : 1
|10.04.2022
|Италия - Серия А
|Тур 32
|0 : 0
|26.10.2021
|Италия - Серия А
|Тур 10
|1 : 0
|12.05.2021
|Италия - Серия А
|Тур 36
|0 : 7
|12.01.2021
|Кубок Италии
|1/8 финала
|0 : 0 5 : 4
|09.01.2021
|Италия - Серия А
|Тур 17
|2 : 0
|17.02.2020
|Италия - Серия А
|Тур 24
|1 : 0
|28.01.2020
|Кубок Италии
|1/4 финала
|4 : 2 ДВ
|26.09.2019
|Италия - Серия А
|Тур 5
|2 : 1