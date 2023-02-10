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Милан - Торино 10 Февраля прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
10 Февраля 2023 года в 22:45 (+03:00). Италия - Серия А, 22-й тур
Милан
Торино

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Торино, которое состоится 10 Февраля 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Милан
Милан
Торино
Турин
Главные тренеры
Италия Стефано Пиоли
Хорватия Иван Юрич
История личных встреч
11.01.2023 Кубок Италии 1/8 финала Милан0 : 1 ДВТорино
30.10.2022 Италия - Серия А Тур 12 Торино2 : 1Милан
10.04.2022 Италия - Серия А Тур 32 Торино0 : 0Милан
26.10.2021 Италия - Серия А Тур 10 Милан1 : 0Торино
12.05.2021 Италия - Серия А Тур 36 Торино0 : 7Милан
12.01.2021 Кубок Италии 1/8 финала Милан0 : 0 5 : 4Торино
09.01.2021 Италия - Серия А Тур 17 Милан2 : 0Торино
17.02.2020 Италия - Серия А Тур 24 Милан1 : 0Торино
28.01.2020 Кубок Италии 1/4 финала Милан4 : 2 ДВТорино
26.09.2019 Италия - Серия А Тур 5 Торино2 : 1Милан

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