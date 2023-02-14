ПСЖ - Бавария 14 Февраля прямая трансляция
Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 48713
14 Февраля 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1/8 финала. 1-й матч
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45'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Бавария, которое состоится 14 Февраля 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСЖ
Париж, Франция
Бавария
Мюнхен, Германия
Главные тренеры
|Кристоф Галтье
|Юлиан Нагельсман
История личных встреч
|13.04.2021
|Лига чемпионов
|1/4 финала
|0 : 1
|07.04.2021
|Лига чемпионов
|1/4 финала
|2 : 3
|23.08.2020
|Лига чемпионов
|Финал
|0 : 1
|21.07.2018
|Международный кубок чемпионов
|Международный кубок чемпионов
|3 : 1
|05.12.2017
|Лига чемпионов
|Группа B. Тур 6
|3 : 1
|27.09.2017
|Лига чемпионов
|Группа B. Тур 2
|3 : 0
Текстовая трансляция
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Турнирная таблица
1/8 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
A04
| Милан (Италия)
Тоттенхэм Хотспур (Англия)
Милан14.02
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур08.03
Милан
0
0
0
0
A08
| ПСЖ (Франция)
Бавария (Германия)
ПСЖ14.02
Бавария
Бавария08.03
ПСЖ
0
0
0
0
A06
| Боруссия Д (Германия)
Челси (Англия)
Боруссия Д15.02
Челси
Челси07.03
Боруссия Д
0
0
0
0
A02
| Брюгге (Бельгия)
Бенфика (Португалия)
Брюгге15.02
Бенфика
Бенфика07.03
Брюгге
0
0
0
0
A05
| Айнтрахт Ф (Германия)
Наполи (Италия)
Айнтрахт Ф21.02
Наполи
Наполи15.03
Айнтрахт Ф
0
0
0
0
A03
| Ливерпуль (Англия)
Реал Мадрид (Испания)
Ливерпуль21.02
Реал Мадрид
Реал Мадрид15.03
Ливерпуль
0
0
0
0
A07
| Интер М (Италия)
Порту (Португалия)
Интер М22.02
Порту
Порту14.03
Интер М
0
0
0
0
A01
| РБ Лейпциг (Германия)
Манчестер Сити (Англия)
РБ Лейпциг22.02
Манчестер Сити
Манчестер Сити14.03
РБ Лейпциг
0
0
0
0
1/4 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1/2 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Финал
|Метка
|10.06