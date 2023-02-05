Удинезе - Милан 18 Марта прямая трансляция
Стадион: Дачия Арена (Фриули) (Удине, Италия), вместимость: 25144
18 Марта 2023 года в 22:45 (+03:00). Италия - Серия А, 27-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Милан, которое состоится 18 Марта 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Дачия Арена (Фриули) (Удине, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Удинезе
Удине
Милан
Милан
Главные тренеры
|Андреа Соттиль
|Стефано Пиоли
История личных встреч
|13.08.2022
|Италия - Серия А
|Тур 1
|4 : 2
|25.02.2022
|Италия - Серия А
|Тур 27
|1 : 1
|11.12.2021
|Италия - Серия А
|Тур 17
|1 : 1
|03.03.2021
|Италия - Серия А
|Тур 25
|1 : 1
|01.11.2020
|Италия - Серия А
|Тур 6
|1 : 2
|19.01.2020
|Италия - Серия А
|Тур 20
|3 : 2
|25.08.2019
|Италия - Серия А
|Тур 1
|1 : 0
|02.04.2019
|Италия - Серия А
|Тур 30
|1 : 1
|04.11.2018
|Италия - Серия А
|Тур 11
|0 : 1
|04.02.2018
|Италия - Серия А
|Тур 23
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|Штраф
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|26
|22
|2
|2
|60-16
|68
|87.2
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|26
|16
|2
|8
|47-30
|50
|64.1
| 3
Лига чемпионов
|Лацио
|26
|14
|7
|5
|41-19
|49
|62.8
| 4
Лига чемпионов
|Милан
|26
|14
|6
|6
|43-33
|48
|61.5
| 5
Лига Европы
|Рома
|26
|14
|5
|7
|35-25
|47
|60.3
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Аталанта
|26
|12
|6
|8
|42-30
|42
|53.8
|7
|Ювентус
|26
|16
|5
|5
|44-22
|38
|-15
|48.7
|8
|Торино
|26
|10
|7
|9
|29-29
|37
|47.4
|9
|Болонья
|26
|10
|6
|10
|31-34
|36
|46.2
|10
|Удинезе
|26
|8
|11
|7
|34-30
|35
|44.9
|11
|Фиорентина
|26
|9
|7
|10
|31-31
|34
|43.6
|12
|Монца
|26
|9
|6
|11
|31-36
|33
|42.3
|13
|Сассуоло
|26
|9
|6
|11
|34-40
|33
|42.3
|14
|Эмполи
|26
|6
|10
|10
|23-34
|28
|35.9
|15
|Лечче
|26
|6
|9
|11
|24-31
|27
|34.6
|16
|Салернитана
|26
|6
|8
|12
|29-45
|26
|33.3
|17
|Специя
|26
|5
|9
|12
|23-42
|24
|30.8
| 18
Зона вылета
|Верона
|26
|4
|7
|15
|21-38
|19
|24.4
| 19
Зона вылета
|Кремонезе
|26
|1
|9
|16
|21-48
|12
|15.4
| 20
Зона вылета
|Сампдория
|26
|2
|6
|18
|13-43
|12
|15.4