Арсенал - Манчестер Юнайтед 23 Июля прямая трансляция
Стадион: Метлайф (Нью-Мидоулэндс) (Ист-Рутерфорд, США), вместимость: 82566
23 Июля 2023 года в 00:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Манчестер Юнайтед, которое состоится 23 Июля 2023 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Метлайф (Нью-Мидоулэндс) (Ист-Рутерфорд, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Лондон, Англия
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Главные тренеры
|Микель Артета
|Эрик тен Хаг
История личных встреч
|22.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|3 : 2
|04.09.2022
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 1
|23.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|3 : 1
|02.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 2
|30.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 0
|01.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 1
|01.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 0
|30.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 1
|10.03.2019
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 0
|25.01.2019
|Кубок Англии
|1/16 финала
|1 : 3
|20.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 5
|13.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|5 : 0
|20.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 0
|14.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|0 : 3
|19.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|12.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|03.06.2023
|Кубок Англии
|Финал
|2 : 1
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 1
|25.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|4 : 1
Текстовая трансляция
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