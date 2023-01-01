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Арсенал - Манчестер Юнайтед 23 Июля прямая трансляция

Стадион: Метлайф (Нью-Мидоулэндс) (Ист-Рутерфорд, США), вместимость: 82566
23 Июля 2023 года в 00:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
Арсенал
Манчестер Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Манчестер Юнайтед, которое состоится 23 Июля 2023 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Метлайф (Нью-Мидоулэндс) (Ист-Рутерфорд, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Лондон, Англия
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Главные тренеры
Испания Микель Артета
Нидерланды Эрик тен Хаг
История личных встреч
22.01.2023 Англия - Премьер-лига 21-й тур Арсенал3 : 2Манчестер Юнайтед
04.09.2022 Англия - Премьер-лига 6-й тур Манчестер Юнайтед3 : 1Арсенал
23.04.2022 Англия - Премьер-лига 34-й тур Арсенал3 : 1Манчестер Юнайтед
02.12.2021 Англия - Премьер-лига 14-й тур Манчестер Юнайтед3 : 2Арсенал
30.01.2021 Англия - Премьер-лига 21-й тур Арсенал0 : 0Манчестер Юнайтед
01.11.2020 Англия - Премьер-лига 7-й тур Манчестер Юнайтед0 : 1Арсенал
01.01.2020 Англия - Премьер-лига 21-й тур Арсенал2 : 0Манчестер Юнайтед
30.09.2019 Англия - Премьер-лига 7-й тур Манчестер Юнайтед1 : 1Арсенал
10.03.2019 Англия - Премьер-лига 30-й тур Арсенал2 : 0Манчестер Юнайтед
25.01.2019 Кубок Англии 1/16 финала Арсенал1 : 3Манчестер Юнайтед
20.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 5Арсенал
13.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 1Арсенал
28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур Арсенал5 : 0
20.05.2023 Англия - Премьер-лига 37-й тур 1 : 0Арсенал
14.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур Арсенал0 : 3
19.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Манчестер Юнайтед1 : 0
12.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Манчестер Юнайтед2 : 0
03.06.2023 Кубок Англии Финал 2 : 1Манчестер Юнайтед
28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур Манчестер Юнайтед2 : 1
25.05.2023 Англия - Премьер-лига 32-й тур Манчестер Юнайтед4 : 1
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